Democracia sin Fronteras/ Nombramientos y cuestionamientos en el INE

Pocos nombramientos de cargo públicos se encuentran establecidos de forma puntual por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) , es decir nuestra norma suprema, como es el caso de los nombramientos de consejeros electorales del INE, el artículo 41 de la CPEUM en su Aparado A, señala que el nombramiento del Consejero Presidente y de los Diez Consejeros electorales si bien los realiza la mayoría calificada, 2/3 partes de la Cámara de Diputados (334) solamente lo puede hacer tomando en cuenta las quintetas que le remitan a la Junta de Coordinación política de esa cámara, los integrantes del Comité Técnico de Evaluación; formado a su vez por dos representantes de la Comisión de Derechos Humanos, dos del Instituto Nacional de Transparencia y tres de la propia Junta de Coordinación Política.

El que en la Constitución se considere el procedimiento de nombramiento de forma tan clara a partir de 2014 es por que antes de este año la Cámara de Diputados nombraba a los Consejeros Electorales de una forma discrecional, con criterios políticos, sin tomar en cuenta de manera primordial los aspectos técnicos de este nombramiento, ni la importancia de que los aspirantes tuvieran experiencia previa y conocimientos en dos temas fundamentales de la función electoral; los derechos humanos y la transparencia en la función pública, además se consideró seguramente en esa reforma constitucional que con el método anterior se había dejado al INE incompleto, a partir de noviembre de 2013 a abril de 2014 solamente había cuatro consejeros electorales de nueve que decía la Constitución integraban el Consejo General del IFE en aquel entonces. Algo delicado para nuestros procesos democráticos y cuestionado tanto al interior como al exterior del país; algo que no debía de volver a suceder.

Para lograr este propósito, todas las partes que participan en los nombramientos tienen funciones limitadas y específicas y no pueden hacer más de los que la Constitución les permite ni desde luego no pueden hacer menos de lo que la Constitución les obliga, veamos que si se puede hacer y que no se puede hacer:

1.-¿Puede la Junta de Coordinación Política regresar las quintetas que ya le envió el Comité Técnico de Evaluación para que este formule otras, como lo propone parte del PT y 50 diputados de Morena? Respuesta: No , por que?

Por que la Constitución no le da esa facultad a la Junta de Coordinación Política, esta instancia debe de proponer a los 4 candidatos, considerando uno de cada quinteta, dos hombres y dos mujeres; salvo que existiera algún mandato judicial que así se lo ordenara.

2.- ¿ El que el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) diga que se privilegiará el consenso en la integración de las quintetas permite ser revocado si un integrante del comité no estuvo de acuerdo con la integración de las quintetas? Respuesta: No, Por que?

Por que el Acuerdo del 6 de julio de la JUCOPO dice que se “privilegiará” el consenso que significa el acuerdo de todos los miembros del Comité de Evaluación, pero lo que se dijo es que se privilegiará no que era un requisito indispensable, por lo que si uno no estuvo de acuerdo no se invalidan las quintetas.

3.- ¿Si los disidentes de Morena (50) y PT (35), a pesar de que protestaron respetar la Constitución, revientan la sesión de hoy en la Cámara de Diputados ya no habrá Consejeros?. Respuesta: No, por que?

Por que la Constitución (41) dice que si no se logra el acuerdo de nombramiento en el pleno, al siguiente día, se insaculará de cada quinteta a un candidato, es decir por sorteo.

4.- ¿Si lo disidentes revientan la sesión del 23 para que no pueda haber sorteo ya no hay Consejeros? Respuesta No, por que?

La Constitución señala que si no lo hacen los Diputados lo hará la Suprema Corte de Justicia, al día siguiente.

El Coordinador de Morena, junto con los coordinadores de los otros partidos representados en la cámara deben de reunir 334 votos para que se pueda votar el acuerdo de nombramiento, Morena tendría 201, sus aliados 7 (PT), 26 (PES) y 13 (Verde)= 247. Les faltan 87 votos, que solamente lograrían acordando con la oposición; PAN (78) PRI (46) MC (27), sin duda un juego interesante que le complicó al Coordinador de Morena Mario Delgado su supuesta disidencia.

Es muy probable que el día de hoy se elijan a los Consejeros Electorales y contarán con el acuerdo incluso de toda o parte de la oposición, lo que es muy positivo. Desgraciadamente por cuestiones personales de Akerman y Cia, ó por estrategia electoral; ya, en la Cámara, en las redes y en la ciudadanía, se sembró la semilla de la desconfianza hacia los nombramientos, por si hace falta utilizarla el 7 de junio de 2021.

