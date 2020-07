Cubrebocas ya

Es evidente que ya no es opcional su uso y de llevarlo a todos lados depende no sólo la disminución de los contagios, sino hasta el deseable rebote de la economía nacional. Aún cuando la discusión científica siga su curso y existan posiciones encontradas acerca de la efectividad que tiene, el sentido común más elemental nos indica que es una medida urgente para no contagiarnos, ni contagiar.

¿Qué podemos esperar para las siguientes semanas, agosto para ser precisos, sin anticipar demasiado, porque seguimos en un entorno de alta incertidumbre? Un avance de los contagios, pero a una velocidad menor a la que hemos visto durante julio; sin embargo, la pandemia continuará extendiéndose y es posible que surjan brotes focalizados en zonas donde no se respeten las medidas de higiene y sana distancia que se nos han recomendado.

La única manera de que esto no ocurra es tomar la decisión masiva de cuidarnos y respetar las instrucciones que se han repetido, una y otra vez, para evitar contraer la enfermedad. La más sencilla es el uso correcto de cubrebocas en espacios cerrado y también abiertos para disminuir consistentemente el avance de la pandemia en el país.

Si nosotros ya adoptamos esta previsión, junto con otras, entonces pidamos a otros que lo hagan. Muchas cadenas comerciales arrancaron esta nueva normalidad advirtiendo a sus clientes que deben ingresar a sus establecimientos con cubrebocas y es una buena idea apoyarlas haciendo consciencia social sobre la relevancia de adaptarnos a esta severa contingencia con el objetivo de regresar en poco tiempo a una movilidad mayor y a las actividades sustantivas como la educación de niñas, niños y jóvenes.

No hacerlo nos condena a seguir como estamos, o peor, a regresar a nuestras casas para un confinamiento de emergencia. Está sucediendo en otras naciones en las que se concentra la pandemia y puede ocurrirnos con facilidad en México.

He insistido en los últimos días en que ya no necesitamos de ninguna autoridad para tomar la decisión individual de cuidarnos bien, no confundirnos o engañarnos con información falsa o parcial, y hacer un esfuerzo general para salir adelante.

Evitar que esta crisis se prolongue y podamos entrar en un sistema en donde solo padezcamos contingencias, es decir, efectos temporales en nuestra calidad de vida, depende de la buena organización civil que podamos alcanzar. No basta con quejarnos de quienes llevan el cubrebocas de babero o no guardan una distancia de metro y medio en una fila; significa, con respeto, corregir y autocorregirnos como ciudadanos, para señalar a quienes no están convencidos de estas medidas y pedirles que las asuman.

Y este mensaje va también para aquellos que piensan que una vez que tengamos la vacuna o un tratamiento efectivo contra la enfermedad podremos regresar a nuestros vicios anteriores. Esta es una oportunidad de cambiar la dieta familiar, mejorar sustancialmente la higiene, hacer ejercicio como hábito, y cuidarnos de manera integral para tener una vida saludable, productiva mental y físicamente, para estar atentos y preparados por si acaso volvemos a pasar por algo como esto. Cubrebocas todas y todos. Ya.

