Para la Banda MS una maldición se convirtió en su bendición

LA “MALDICIÓN” DE BANDA MS Y SNOOP DOGG ES UNA BENDICIÓN DE 50 MILLONES DE VISTAS

“Que maldición” canción que es la más popular en la lista de cada uno de los artistas en Spotify esta por llegar a 50 millones de reproducciones y el video oficial, llegó a 50 millones de vistas a escasos dos meses de haber sido estrenada y causó sensación entre los fanáticos del hip hop y la banda sinaloense pues uno de los máximos exponentes del género, el rapero Snoop Dogg, hizo dueto con La Banda MS, la agrupación más taquillera de la década.

Sergio Lizárraga es el productor musical de la banda, dueño y responsable del éxito da cada una de las canciones que él y su equipo de trabajo deciden qué temas graba la agrupación, tal y como lo hizo con “Qué maldición”. Poco se sabe de este exitoso productor y me di a la tarea de entrevistarlo para que cuente la historia detrás del éxito de su famoso tema, que ha entrado en el gusto de público de otro género completamente diferente al regional mexicano.

Durante una tarde de aislamiento charlé con Sergio Lizárraga por teléfono, desde la que considera su casa, su estudio de grabación, en donde pasa la mayor parte de su día. Su timbre de voz alegre y respetuoso, como se escuchan los sinaloenses al hablar de usted: “Oiga, este año se acabó para La Banda MS y estamos preparando la gira con Snoop Dogg para 2021”, dice sobre las consecuencias de la pandemia.

SNOOP DOGG NUNCA HABLÓ DE CRÉDITOS O DE DINERO

“Estoy sorprendido por ver artistas de la talla de Snoop Dogg o Shakira, por su humildad y enorme amor a la música. Desde que supimos que nuestra música le gustaba a Snoop, busqué acercamiento con él a través del promotor Bobby D, a quien le sugerí que hiciéramos un tema con Snoop, a lo que me dijo que sí y de inmediato nos pusimos a hacer la música Pável Ocampo y un servidor. La letra la trabajaron Omar Tarazón y Pável. Al terminarla de producirla se la mandé a Bobby Dee, quien a su vez se la mandó a Snoop Dogg. Semanas después me fui a verlo personalmente y me dijo: ‘Lo que me enviaste, así se queda; voy a hacer magia con el material’, y la hizo. Lo que ustedes escuchan, así se le mandó, solo dejamos el espacio para la letra y la voz de Snoop”, reveló Lizárraga, quien agregó: “En ningún momento Dogg habló de si su nombre iba primero o de alguna remuneración económica, siempre se habló de trabajo y en hacer las cosas en equipo”.

LLEGÓ EL ACTO DE MAGIA

“Tres semanas después de haberle mandado el material, me mandó archivos por Whatsapp y lo escuchamos con gran alegría, porque sonaba increíble; no sabíamos que iba a ser exitoso, pero nos gustaba muchísimo lo que vimos y el día que lo estrenamos empezó a sonar desde las 20 horas y me dormí hasta las 2:00 a.m. y la respuesta de los fanáticos de él fue buena, estaban contentos y dando opiniones positivas y los fans de la banda también reaccionaron muy bien y es por eso que vamos a grabar otro tema más movido con Snoop Dogg”.

También comentó los resultados del tema a nivel mundial: “Tuvimos junta con el equipo de mercadotecnia y nos dieron la buena noticia que los escuchas habían subido considerablemente en México, EU, Guatemala y Honduras. Abrimos en el lugar 4 en el chart de Billboard, convirtiéndonos en uno de los 50 temas más escuchados en el mundo, y apenas debutando. También estábamos en los primeros lugares en España, Colombia y Chile y en el lugar 15 de los más escuchados en la India. ‘Qué maldición’ es más ‘qué bendición’, gracias al público”, dijo feliz.

HARÁN REMIX DE “QUÉ MALDICIÓN”, CON LÍDERES DE LA MÚSICA LATINA

Finalmente, Sergio Lizárraga me explicó que más van a hacer con el tema “En agosto estrenaremos una versión de ‘Que maldición’ con los máximos exponentes del género urbano, líderes de la música latina de talla internacional y también filmaremos en Mazatlán o en Estados Unidos el video con Snoop Dogg, quien sugirió que lo hiciéramos como película, con actores de verdad, y estamos buscando una casa productora grande para realizarlo, este trabajo que realizamos es una oportunidad, es un gran reto de esos que te vuelven a poner a vivir”, concluyó.

