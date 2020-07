Encargan a fuerzas armadas hasta lo que no les corresponde

Reconocemos el valor y las funciones de las Fuerzas Armadas en México. Sin embargo, tal parece que para los gobiernos federales (tanto anteriores como el actual) no queda de otra más que se encarguen de, prácticamente, todo. Hasta de lo que no les corresponde. Esto, en una crisis como la que tenemos, hay que evaluarlo con la seriedad que amerita, entendiendo que para ciertas áreas se requiere especialización técnica y las aduanas no son cosa menor.

Si bien, se puede pensar en algo temporal por aquello del incremento de los delitos federales, al no ser ellos esos especialistas, pueden a su vez entorpecer los procesos o flujos ya existentes que no necesariamente están involucrados en esos actos delictivos o de corrupción. Una inadecuada operación afectaría directamente en la confianza de las relaciones comerciales que tenemos como país hacia el exterior.

Las Fuerzas Armadas deben estar en donde les compete, atendiendo las necesidades apremiantes de seguridad sin que esto implique hacerla de “todólogas” o como si fueran un comodín que supuestamente da garantías de seguridad y que, después, pueda resultar peor.

Que tampoco debemos ignorar que puertos y aduanas han estado secuestrados por el crimen organizado en los últimos años y han sido clave en sus operaciones internacionales, por eso mismo lo que se requiere requiere especialización, auditoría y vigilancia, así como no dejar sin castigo a quien cometa esos delitos. Esto nos daría mayores garantías en el largo plazo que todo la fórmula casi “mágica” de poner a las Fuerzas Armadas cuando tienen un papel más importante en la seguridad interior del país.

En todo caso, la medida debe ser consultada con la iniciativa privada para encontrar una solución que no afecte la competitividad de las empresas mexicanas y que al mismo tiempo, les de garantías de seguridad que también tanto necesita el comercio exterior.

