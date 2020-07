PolíticaConfidencial Morena impulsa otro periodo extraodinario de sesiones en el Congreso

• Periodo extra a la vista. Los grupos parlamentarios de Morena impulsan ya otro periodo extraordinario de sesiones en el Congreso para abordar la reforma al sistema de pensiones. En Diputados también quieren modificar la Ley de Adquisiciones para permitir la compra de medicamentos en el extranjero. En el Senado apenas discutirán este lunes qué otros temas podrían tratarse. A ver si las discusiones no se contaminan con los señalamientos y acusaciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, sobre supuestos sobornos a ex legisladores del PRI, PAN y PRD, a cambio de aprobar las reformas estructurales.

• Lorenzo Córdova y el “mayoriteo” de Morena. Por alguna razón el presidente del INE quizá esperaba que ocurriera un mayoriteo del partido en el gobierno, al reconocer que se venció esa tentación… ¿dentro del Consejo General del INE habrá mayoría morenista?

• Jaime Cárdenas y los calzones. Sí, aunque usted no lo crea, el famoso Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado subastó pantaletas. Ese organismo siempre ha vendido hasta casas de narcos. De hecho cuentan que algunos militantes distinguidos de la 4T se hicieron de buenos inmuebles de narcos en esas épocas en las que no se vendían pantaletas…

• Jaime Bonilla tiene el tacto de un elefante en cristalería. El gobernador fue pillado en un casino en San Diego apostando alegremente. Según dijo, fue por un festejo familiar y se ganó dos mil dólares. Mientras Baja California padece el Covid-19, también sufre los desatinos del gobernador que un día pelea con unos y al otro riñe con otros…

