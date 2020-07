Repunta el podcast en México

Hay una marcada tendencia por escuchar y hacer podcast entre los consumidores mexicanos cansados de los tradicionales y desgastados canales de comunicación

Edison Research estima que alrededor de 90 millones de personas escuchan podcasts cada mes en los Estados Unidos, un número que se ha duplicado desde 2015. En el Reino Unido, el uso de podcasts ha aumentado un 40% en el último año, impulsado por una generación más joven y conectada que busca información, entretenimiento y distracción.

El interés de los editores ha aumentado tras el éxito de The Daily de The New York Times, que ha generado una audiencia de 2 millones de escuchas diarias junto con importantes ingresos anuales.

En México, Spotify acaba de dar a conocer cuáles son los 50 podcast más populares de los más de 750 mil. Entre esta variedad, destaca El Martínez del publicista Sebastián Arrechedera “El Pana” imaginado en el icónico bar de Cannes hecho de encuentros con amigos de la industria de la comunicación y el cine, entre risas y anécdotas.

Actualmente “El Pana” comanda AC mcgarrybowen primera agencia de habla hispana de la red mcgarrybowen con clientes como Volkswagen, Audi, Adidas, Bimbo e Izzi Telecom, entre otros. Nos adelantan que el próximo jueves 30 de julio platicará con el escritor y guionista mexicano Guillermo Arriaga, ganador en el Festival de Cannes, guionista de Amores Perros y ganador del premio Alfaguara por su libro Salvar el fuego.

¿Se imaginan 50 minutos de una conversación entre Arriaga y uno de los mejores futbolistas del mundo y los retos de vender su libro en tiempos de coronavirus? “El Pana” nos mostrará historias jamás contadas. Así las cosas, en las tiendas virtuales las aplicaciones que ofrecen la creación de podcast son las más solicitadas en nuestro país, señal de que los mexicanos queremos que nos escuchen y que el micrófono mediático no se concentre en los tradicionales y desgastados canales de comunicación.

Suben ventas de Bimbo

El reporte del segundo trimestre por parte de Grupo Bimbo que lidera Daniel Sertvije, presentado el pasado lunes, muestra que la empresa panificadora más grande del mundo incrementó sus ventas 19.9% con respecto al mismo periodo del año anterior y su flujo operativo creció 29.2%, resultados que sin duda fueron muy bien recibidos en el mercado, con un aumento en el precio de su acción de más de 14% en la jornada de ayer.

Un “pequeño detalle” pasó desapercibido y aquí se los cuento: esta empresa mexicana reportó entre abril y junio de 2020 el pago de impuestos por 2,082 millones de pesos; dicho en otras palabras, una tasa efectiva del 42% en el trimestre. Esta emisora pertenece al sector de agroindustria, una de las de mayor dinamismo en la pandemia, por eso el mercado está atento a los números de este gigante panadero.

Fichaje extremo

Usted recordará a Eduardo Cepeda quien por más de 27 años fue cabeza de JP Morgan en México y Latino América, funciones que dejó para jubilarse en 2019. Pues bien, hoy le cuento que este financiero acaba de salir del retiro para integrarse al equipo de Alberto Baillères en Grupo Bal como Asesor Financiero, del propio Don Alberto en su calidad de Presidente del Grupo y de Alejandro Baillères, presidente adjunto de este importante conglomerado empresarial mexicano que integra empresas como GNP, Profuturo, Casa de Bolsa Valmex, Industrias Peñoles, entre otras.

Vaya que este fichaje es muy importante en un momento en que los grupos empresariales están buscando más que nunca la manera de maximizar sus recursos financieros. A la par de esto, entre sus nuevas funciones, Cepeda llega a reforzar el equipo encabezado por Alberto Baillères, que seguirá impulsando nuevas inversiones en México.

