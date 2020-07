PolíticaConfidencial Emilio Lozoya enjuiciado, pero con buena suerte

• Emilio Lozoya no le falla la buena suerte. La Fiscalía General de la República se ha portado de lo más condescendiente con el ex director de Pemex, en su segundo día de audiencia. Hasta ahora no le ha fallado, porque pese a que se trata del juicio más relevante hasta ahora en la era de la 4T, Lozoya la está librando. Y eso que en el gobierno de Enrique Peña Nieto dejaron pasar varias cosas que le beneficiaron. ¿La 4T también volteará para otro lado?

• Fadlala Akabani tiene un frente abierto en el mercado de La Ciudadela. Resulta que el secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, junto con la Canacintra y México Puede, organizan un Encuentro de Negocios Virtual el 4 de agosto para que quienes produzcan artesanías entren a los mercados digitales. Pero nos cuentan que ese emblemático mercado está en severa crisis que difícilmente se resuelve con un foro virtual, nos cuentan.

• La SCJN y el aborto. La negativa ayer en la sala de la Corte para que el Congreso de Veracruz legisle en torno a la interrupción legal del embarazo suscitó críticas. Aunque la decisión no fue sobre el fondo, sino por la forma, al final de cuentas quedó el tufillo de que en el máximo tribunal se estén dando pasos atrás en este terreno donde, evidentemente, hay mucho trecho por recorrer.

• Olga Sánchez Cordero pone el dedo en la llaga. Sin duda, la secretaria de Gobernación volteó el discurso oficial al precisar que creció en 45% el número de llamadas de auxilio en lo que va del 2020. El reconocimiento vino en medio de las duras críticas por el recorte a programas y planes que protegen a la mujer. Sí causó escozor en la 4T el mensaje de Sánchez Cordero, nos aseguran.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro