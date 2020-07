Medicina espiritual

Hoy en día, los artistas latinos han conseguido darle la vuelta al mundo con su música. Y no es para menos, ya que la música latina en su totalidad; comprende una gran variedad de ritmos, sonidos y adaptaciones que conforme el tiempo avanza, han ido conquistando fronteras.

Pedro Capó es un claro ejemplo de un artista latino que ha sabido consagrarse como una estrella de talla mundial, sin despegar los pies del piso. Un ser humano que se sabe exitoso y que aún así, avanza con estandarte de humildad.

Ante ello, el cantautor puertorriqueño reveló un nuevo sencillo que no sólo viene teñido de su esencia, sino que está cargado de pasión por la música y amor.

“Es una canción de alegría en estos días, y para disfrutarlos con esa persona con la que tienes una conexión romántica y especial ”, expresó el cantante con respecto a este nuevo tema, que mantiene el calor del hogar.

“La sábana y los pies”, es un tema que logra hacerte sentir ese calorcito que sólo el amor de tu vida puede darte, mas no hace ilusión solamente a algo físico, sino que tal y como Pedro lo enmarca, es una canción con la que se fortalece la conexión y la intimidad emocional con alguien.

“La canción habla primordialmente de que no hay que tener lujos ni dinero, para disfrutar del cariñito de la persona que tenemos a un lado. Habla también de ese paso importante de ir de una relación casual, a pasar a algo más serio y compartir un espacio, estar juntos todo el tiempo, y habla también de ese jueguito que pasa entre la sábana y los pies cuando está la parejita dándose cariño”.

Y es que, rescatando gran parte de las palabras del artista, hoy en día el consolidar una relación seria es un paso gigante que no muchos se atreven a dar. Es por ello por lo que, esta canción es más que nada una invitación arriesgarte por ese amor, por esa persona y por sentir día tras día lo que el íntimo roce que ocurre entre la sábana y los pies, significa.

Por otra parte, Pedro Capó está en uno de los mejores puntos de su carrera y consciente de que el alcance que su música tiene ahora es impresionante. El artista puertorriqueño, ha sabido abrazar los continentes con su talento y ha sabido propagar en su música, una energía distinta que nos dota de alegría, y pasión.

Y es que no hay duda de que lo más importante de la música, no es el ritmo, no son los números, no es la magnitud… lo más importante de la música es reconocerla como un elemento que alimenta el alma, que eleva el espíritu, y que lleva esperanza. La música, es medicina espiritual que nos mantiene vivos.

