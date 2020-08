PolíticaConfidencial José Ángel Gurría y su pensión

• El Marro unificó la pinza del gobierno del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras la acometida del tabasqueño contra la entidad, nos cuentan que el trabajo coordinado rindió frutos. Ahora lo que sigue es evitar una escalada de violencia.

• José Ángel Gurría y su pensión. Según información hecha pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona pidió saber cuánto le han pagado de pensión al ex secretario de Hacienda por su trabajo en Nacional Financiera. Según los datos públicos, ha recibido en poco más de dos décadas la friolera de 20 millones de pesos. Ahí nomas.

• Mario delgado anticipó que la permanencia de Hugo López-Gatell como subsecretario de Salud no está en duda. Esto tras la exigencia de nueve gobernadores para su destitución. Es más que obvio que no se va a ir… pero el coordinador de los diputados de Morena ya salió al quite: no se va López-Gatell. Esta semana seguirá el jaloneo, nos anticipan.

• AMLO y las protestas en su contra. En el sexenio de Felipe Calderón se hizo famoso Gerardo Fernández Noroña por sus protestas de cada inicio de mes en Los Pinos. Ahora tocó turno a López Obrador en Palacio Nacional, además de que se hacen más frecuentes en diversas ciudades con autos. Calderón ignoró siempre a Noroña. AMLO está aplicando la misma. Así se llevan.

