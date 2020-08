Eduardo Capetillo da videoconferencia a reclusas

EDUARDO CAPETILLO MOTIVA A RECLUSAS DE NUEVO LÉON

El actor y ahora conferencista Eduardo Capetillo Vázquez, se unió a la Iniciativa de Fundación Plan B y de la Agencia de Administración Penitenciaria de Nuevo León y su asesor Eduardo Guerrero Durán, para participar como ponente en la inauguración de la Videoacademia Penitenciaria para internas del centro de reinserción femenil de Nuevo León en el municipio de Escobedo, en donde solo 20 reclusas pudieron estar presentes, por la sana distancia del Covid 19; pero en condiciones normales el aula está diseñada para 60 alumnas. Desde el miércoles pasado las internas reciben talleres, cursos y conferencias motivacionales durante su confinamiento para aprender oficios y elevar su autoestima. Capetillo tuvo a su cargo la semana pasada la primera videoconferencia motivacional, con la que inspiró a las confinadas a conocerse a sí mismas y a trabajar emocionalmente, para que al recuperar su libertad logren lo que se propongan en la vida.

Aplauso para Tatiana Ortiz Monasterio de La Fundación Plan B, para Eduardo Capetillo, para Eduardo Guerrero Durán y para el Gobierno del Estado de Nuevo León. Este último comienza a saldar su deuda de años con muchas mujeres que en el pasado fueron acosadas, explotadas y humilladas en el desaparecido Penal del Topo Chico, en donde no había división entre las alas masculina y femenil.

LAURA BOZZO DECLINÓ INVITACIÓN A VICEPRESIDENCIA DEL PERÚ, POR QUEDARSE EN MÉXICO

“Adoro estar acá, es más, decliné una postulación política en Perú para la Vicepresidencia en las próximas elecciones de abril, porque adoro estar aquí y entiendo muy bien la reacción de algunos que no me conocen y cayeron en este juego, pero repito, esto se resuelve en los tribunales”. Esto me dijo Laura Bozzo desde Acapulco, Guerrero, a quien contacté por teléfono para saber su opinión sobre el audio que difundió el programa Chisme No Like conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, en donde se escucha a Bozzo decir “Daría la vida por largarme de este puto país”.

En 2013 conocí a Laura cuando, como director de la revista TvyNovelas, la invité a un videochat que causó sensación, pues se conectaron casi 100 mil personas, lo que nunca había pasado en las plataformas de la revista. Desde entonces la he tratado y siempre ha sido cordial, educada y ha hablado, en mi presencia, bien del país que la ha acogido.

"Mi conciencia está muy tranquila y por eso todo está en manos de mi equipo legal, que me pidió no dar declaraciones; todo esto es parte de los ataques de mi ex (el argentino Cristian Suárez), que empezó a filtrar videos y supuestos audios editados y adulterados. Te envío parte de la resolución judicial que me ampara tanto acá como en Argentina y no solo le prohíbe a él hablar de mí, sino también a los medios y redes sociales. Por otro lado, para nadie es un secreto mi amor por México, en especial Acapulco. Basta ver mis redes para saberlo. Finalmente, no caigo en chantajes de nadie”.

En la penúltima entrevista que le realicé a Bozzo para un diario en el que trabajé, me habló de forma personal de lo mucho que México ha hecho por ella, sin que un servidor preguntara algo de ese tema; todo fue de manera espontánea.

“Nunca tendré cómo pagar lo que México ha hecho por mí: aquí llegue en depresión, muerta en vida, y no hablo de lo económico. Aquí volví a nacer y esto lo he declarado siempre y con hechos. Mi programa Laura sin censura, que produce Magda Rodríguez, sigue; pero repito, esto es legal y se resuelve en tribunales”.

Laura Bozzo es abogada de profesión y por eso se atiene a las leyes cuando se trata de resolver conflictos; pero aún tiene que aprender a controlar su carácter, porque cuando estalla no se mide y suelta exclamaciones que, editadas o no, suelen meterla en problemas. El audio en cuestión, por ejemplo, le acarreó tantas antipatías en las redes sociales, que su programa y su permanencia en México podrían tambalearse. Lo bueno es que ya salió a dar la cara y eso podría calmar la tormenta.

El semáforo del coronavirus sigue en naranja, así que hay que seguir armándola desde casa. Usen cubrebocas y nos encontramos aquí la próxima semana.



Es tiempo de renovar todo lo que necesitas con hasta 60% de descuento + hasta 7 meses sin intereses Suburbia, que siempre se ha caracterizado por el buen gusto y las últimas tendencias en moda, te ofrece los mejores descuentos en sus artículos de la temporada primavera-verano

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro