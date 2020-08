Alfa Romeo se la juega por el consumidor mexicano

Como un homenaje su fidelidad la filial de FCA planea lanzar en nuestro país una versión especial de su emblemático modelo Giulietta para la primavera del 2021

Después de manejar, disfrutar y no dejar de admirar durante una semana la SUV más poderosa del mercado (sin temor a equivocarme), Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde, entendí porqué las ventas de este modelo siguen a la alza pese a la pandemia.

Se trata de un producto dirigido a un publico de nicho, cada vez más exigente, que busca un auto con prestaciones deportivas superiores al promedio del mercado, un auto que, pese a ser una SUV, se comporta como un sedán de competencia y que integra una serie de desarrollos tecnológicos que lo sitúan en el top del segmento de las SUV Premium.

Platicando con Jesús Gallo, director de las marcas Chrysler, Dodge, Fiat y Alfa Romeo, me comentó que tan sólo en nuestro país se comercializan al año 50 modelos Alfa Romeo Stelvio, y entre unas 10 a 15 unidades Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde, cifras que dan cuenta de que este mercado aloja una legión importante de consumidores de vehículos Premium y que México aún es atractivo para alcanzar importantes crecimientos, pese a la pandemia.

Los clientes que compran este tipo de autos es un cliente que ya tiene conocimiento de los autos deportivos Premium, que ya tiene la cultura de este tipo de consumo y que gusta de autos con cierto tipo de exigencia en el desempeño, tecnología y diseño. De hecho el proceso de venta con este tipo de clientes es muy especial pues es tal la exigencia y el conocimiento en detalles que se requiere de un nivel de expertise para poder cerrar la compra.

Para Gallo, el consumidor tapatío es aún más exigente, pues La Perla Tapatía es uno de los principales mercados no sólo de México, sino de América Latina. Así pues, Jesús Gallo reconoce que las pruebas de manejo y el servicio de venta y post venta en esta plaza requieren de un grado de dificultad más efectivo con muchas horas de entrenamiento.

Aquí le adelanto que Alfa Romeo lanzará un versión de edición limita del modelo Giulietta, en tributo a la fidelidad del consumidor mexicano, ya que es un modelo pilar en las ventas de la marca y que de esta manera buscará consolidar y atrapar a su clientela cautiva en tierras aztecas. Esta es sin duda, una gran noticia para los coleccionistas que en nuestro país, se cuentan por cientos, por tratarse de un modelo que a decir de la marca, siempre hay fila de espera para adquirir uno.

La otra NOM

Con la aprobación de la Norma Mexicana NOM-051-SCF1/SSA1-2010 (NOM 51), la cual hace referencia a la modificación del etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, también se modificó el artículo 161 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, con lo cual, ya no se podrán adicionar nutrimentos a los alimentos no procesados o frescos, así como tampoco a los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que cumplan con los perfiles nutrimentales establecidos en NOM-51.

Esta medida ha generado polémica en la industria y se han expresado en contra de ella, toda vez que consideran que la fortificación de los alimentos, es una de las estrategias que ha contribuido a remediar las deficiencias de micronutrientes, constituyendo una intervención exitosa adoptada para tratar esta problemática.

Una de las voces en contra de esta medida, viene de la organización Contra Peso, quien a través de su Coordinadora, Ana Larragaña Flota, manifestó oposición a esta modificación, ya que a su consideración las deficiencias de micronutrientes tienen un impacto directo en las personas; afectando su crecimiento, el sistema inmune, el desarrollo físico y mental y son causantes de estados de salud deficientes, así como de una disminución en las capacidades laborales y de aprendizaje.

Esta organización argumenta que existe evidencia de los efectos favorables de salud a través de los micronutrientes, particularmente en niños recién nacidos y mujeres embarazadas que consumieron alimentos con ácido fólico y vitamina D obligatorios. A su consideración esta modificación a la norma generará un gran problema de desnutrición.

En este contexto, la población vulnerable requiere de alimentos de fácil acceso, que puedan pagar y que le provean de micronutrimentos. Lo ideal es sería que toda la población fuera capaz de acceder a una dieta variada, desafortunadamente la situación es muy diferente.

Vaya lío

¿Cómo se consigue unificar a un ejercito de gobernadores en tu contra? No es fácil. Ni siquiera son del mismo partido. Apenas unos días antes del anuncio en contra del subsecretario Hugo López Gattel, el Presidente López Obrador visitó los estados de Guanajuato y Jalisco, donde fue claro que se tendió un puente de reconciliación con los gobernadores.

Después de ese esfuerzo para limar asperezas y mejorar el terreno político con la oposición, porque no, el ahora celebre subse (enamorado de su imagen en las revistas del corazón) decidió desenvainar la espada y lanzarse en contra de los mandatarios estatales con el único propósito de defender un semáforo, que nunca ha funcionado.

Agregar este problema, a la larga lista de desencuentros entre el sector salud federal y el estatal, habla más de la inexperiencia política del subse que está embebido de su ideología y todo lo ve con los lentes del complot. Lamentable que alguien que dice ser un científico, no sepa distinguir dónde termina la ciencia y dónde comienza la farsa ideológica, porque lo suyo, lo suyo es el activismo irresponsable de los provocadores, muy lejos del compromiso con el servicio público.

¿MORENA vs AMLO?

Ya no es sorpresa que legisladores de MORENA se vayan por la libre, pero eso de buscar quebrantar un compromiso del Presidente sí es algo nuevo. Sucede que el Senador Alejandro Armenta, es cercano a Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para subir los IEPS a los refrescos y alimentos con alto contenido calórico.

Esto a pesar de la insistencia del titular de Palacio Nacional que no habrá ningún tipo de aumento a los impuestos este año, esto no solo siendo un compromiso verbal sino que esta plasmada como una de las acciones que el Gobierno Federal publicó en el DOF el 23 de abril de 2020 para hacer frente a la crisis económica y sanitaria. El Senador Armenta tiene aspiraciones de gobernar Puebla, habrá que ver si a sus paisanos les gusta pagar más impuestos en estos tiempos complicados para las familias de bajos recursos. Tome nota.

