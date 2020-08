PolíticaConfidencial AMLO concede reunión a la “Alianza federalista”

• AMLO cedió a los gobernadores. Aunque no les ofrendó la cabeza de Hugo López-Gatell, el presidente aceptó la exigencia de la “Alianza federalista” para un encuentro en 10 días. Los gobernadores fueron enérgicos: no se aceptan simulaciones. Los gobernadores tienen la espada desenvainada… pero unos ven que se están dividiendo.

• Hugo López-Gatell llamó a la población a quedarse en casa. Justo cuando está a un paso de llegar a las 50 mil muertes y colocarse cada vez más en la lista de países con más decesos, el subsecretario pide paciencia. Nos cuentan que algo no está caminando conforme a sus deseos, por lo que los choques con gobernadores y el recrudecimiento de la pandemia lo tienen más que nervioso.

• Congreso virtual. Nos cuentan que hay cierta preocupación en el Senado y Cámara de Diputados porque se acerca inexorablemente el periodo ordinario de sesiones y la carga de trabajo, entre otras cosas, para el presupuesto del próximo año. Por eso es que ya analizan la manera de legislar urgentemente para que puedan sesionar de manera virtual y aprobar leyes sin necesidad de hacerlo de manera presencial.

• Ex presidente en arresto domiciliario. Soborno y fraude son los dos delitos que el gobierno logró justificar ante los jueces que dieron un golpe durísimo a quien gobernó al país. Pero si usted se imagina que esto ocurrirá en México, pues no, es en Colombia y se trata de Álvaro Uribe. Aunque muchos se relamen los bigotes con esa escena en la que un ex presidente vaya a la cárcel, el principal asidero para algo así está en su residencia en Las Lomas deshojando la margarita.

