Bibi Gaytán, la más taquillera de Monterrey

Con un solo tutorial de maquillaje (ligero) que la actriz y bailarina dio en sus redes sociales, causó revuelo y también que los maquillajes de las marcas de las que dice que utiliza, estén completamente agotados en las boutiques respectivas y en las tiendas departamentales. El amor de mi vida me llamó y me pidió conseguirle un lápiz de labios color Spicy, y al pedirlo en la boutique de la marca me indicaron que no tenían y el joven que me atendió me dijo: “Ese maquillaje, desde que Bibi Gaytán anunció que lo usa, se ha agotado completamente y dudo mucho que lo encuentre en Monterrey”. Al pedirle que llamara a las diferentes tiendas, efectivamente comprobé una vez más el impacto que tiene la imagen de una celebridad cuando promociona un producto. Vaya que Bibi sigue teniendo empatía con el público y no solo con las de su edad, que la seguían en su época de Timbiriche y como actriz, sino también con las jovencitas, quienes son las causantes de que las ventas de diferentes maquillajes estén agotadas.

SALE EL SOL VA POR LA MEDALLA DE ORO

Andrés Tovar, productor del matutino Sale el Sol, acaba de rebasar en rating a Venga la Alegría de TVAzteca y en mi opinión es porque están regresando a las bases de la TV mexicana, con secciones que generan hábito de consumo y empatía con el televidente. Una sección que particularmente me llamó la atención fue “Juanito Driver”, en donde Juan Téllez (coordinador de invitados, periodista de profesión con vocación de servicio que heredó de su respetado padre) se ha convertido en el chofer de los artistas invitados, pues a falta de presupuesto, porque Imagen TV no tiene choferes y vehículos para recoger a los famosos, por iniciativa propia iba por ellos y aprovecha su experiencia como reportero para crear entretenimiento puro para el público pues genera contenido e información desconocida para los televidentes. En su debut presentó a Huicho Domínguez (Carlos Bonavides), a quien llevó a comprar un cachito de Lotería, de forma espontánea nos sorprendieron cuando hablaron con Laura León, quien es comadre del actor y hasta nos enteramos que Paco Malgesto fue cliente de Bonavides, porque éste le lavaba el carro. Felicidades para Juan y para Andrés Tovar y para todo el equipo, que están realizando un programa repleto de contenidos pensados en el público y solo en él, pues es eso lo que hace que la gente prefiera permanecer viendo Sale el Sol, emisión que tiene todo por alcanzar al matutino Hoy, de Televisa, y en una de esas, arrebatarle el puesto número uno de audiencia matutina.

UNIVISON Y TELEMUNDO QUIEREN LOS DERECHOS DE LOS PREMIOS MONITOR LATINO

La empresa más importante de monitoreo de las canciones y sencillos en la industria musical, que entrega periódicamente el listado más completo con clasificación de los temas musicales en más de 700 estaciones de radio de habla hispana tendrá su segunda premiación, y ésta será la primera que sea transmitida en México y en EU, pues la primera, que se realizó en 2010 en Guadalajara, con la presencia de Vicente Fernández, Jenni Rivera, Joan Sebastian e infinidad de artistas de talla internacional, se encuentra en el baúl de los recuerdos; pero esta próxima premiación se realizará en la Riviera Maya, en donde solo estarán los conductores del evento de forma presencial con un pequeño equipo de producción, y los nominados estarán por videoconferencia. La premiación está programada para televisarse en el mes de octubre y promete ser la de mayor poder de convocatoria de artistas internacionales, razón por la que Univision y Telemundo desean los derechos de transmisión.

MUERE EN LA POBREZA TONY CAMARGO, INTÉRPRETE DE “EL AÑO VIEJO”

Antonio Camargo Carrasco es el nombre de una de las voces más famosas en las fiestas decembrinas de nuestro país, quien vendió millones de copias desde 1958 hasta el año 2000; y que a sus 94 años, y con diabetes, falleció en Mérida, donde radicaba y aun en su vejez, cantaba en plazas públicas para ganarse la vida. En el año 2000 la piratería destrozó a la industria musical afectando a cantantes e intérpretes como Tony, quien hasta ese año viajaba a mitad de año de Mérida a la Ciudad de México solo para cobrar 40 mil pesos de regalías que la disquera BMG Ariola dejo de otorgarle, y que él administraba para poder subsistir durante todo el año, porque los discos originales dejaron de venderse y la piratería causó la bancarrota de aquel cantante que hiciera felices a unos y a otros no tanto, pero que lo escuchábamos cantarle al año que se iba y a lo bueno que le dejó. Descanse en Paz Tony Camargo.

Cuídese y nos vemos aquí la próxima semana, para seguir armándola.

