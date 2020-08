PolíticaConfidencial Los último momentos de Toledo en la Semarnat

• Víctor Toledo y sus últimos momentos como titular de Semarnat. Después de su arrebato de críticas a la 4T, AMLO pateó el bote, pero no hay fecha que no se cumpla. Y como diría Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena: si Toledo no se halla en la 4T, ¿qué hace ahí?

• AMLO se reunirá esta semana con los gobernadores que le reclamaron la destitución de Hugo López-Gatell. Sin duda el subsecretario de Salud está más que atornillado, al grado que planean darle más poder en el sector. ¿Se mantendrá el nivel de choque?

•¿Jesus Orta, un traidor en la 4T? Ahora que se sabe que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la CDMX está en la mira de la FGR por su pasado cercano en la Policía Federal con Miguel Ángel Osorio Chong, en Morena se preguntan si sus malos resultados en el combate a la inseguridad son entendibles porque era un Caballo de Troya…

• A(M)LITO Moreno mantiene encrespado al priismo. Nos cuentan que son muchos los indicios que los llevan a pensar en el tricolor que el PRIMor está más que vivo. Les inquietan, además, los cambios estatutarios que le dan todo el poder a Alejandro Moreno. Algunos plantean impugnar dichos cambios. Y todo al cuarto para las doce, es decir, a un pasito de arrancar el proceso electoral 2021…

