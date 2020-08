PolíticaConfidencial Samuel García exhibió su machismo

• Samuel García exhibió su machismo. El senador de Movimiento Ciudadano y aspirante a la candidatura a gobernador de Nuevo León se mostró tal cual en un video difundido en sus redes sociales que recibió críticas hasta de su propio partido y de Luis Donaldo Colosio Riojas. Habría que estar atentos, ya hay iniciativas que van por prohibir postular a quienes ejerzan violencia política de género…

• Jorge Arganis Díaz Leal se estrenó en los audioescándalos. El titular de la SCT que apenas relevó a Javier Jiménez Espriú fue pillado anunciando la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la SCT, cuyas funciones serán distribuidas en la dependencia. Algunos ven en ello algo necesario, pues esa oficina fue desmantelada desde el arranque de la 4T.

• AMLO y los gobernadores a punto del choque. Este lunes la Alianza Federalista de Gobernadores anunció que trabajará en el diseño de nuevos indicadores en materia educativa para definir la ruta para el regreso a clases en 10 entidades, porque el modelo nacional no encaja en todos los estados. No cabe duda que los gobernadores cada día chocan más con las decisiones del centro, principalmente porque no ven ni pies ni cabeza.

• Hugo López-Gatell pierde confianza entre empresarios. Nos cuentan que en el sector empresarial hay desconfianza en el subsecretario de Salud, por sus otros datos frente a la pandemia por Covid-19. Ha llegado a tal punto que afiliados a la Coparmex prefieren ir con los gobernadores porque ahí ven más solidez…

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro