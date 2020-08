¡ME Show es tu show!

Viví una de las mejores experiencias en mi vida en esta última semana. Desde hace ya casi 4 meses, recibí una llamada de un buen amigo que nos conocemos desde hace más de 15 años cuando trabajábamos en Editorial Televisa. Me refiero a Benjamin Fontaine, Vicepresidente de Mundo Ejecutivo; me llamó una mañana para invitarme a participar a un nuevo proyecto que era muy ambicioso; hacer una plataforma de entretenimiento con On Demand.

Sonaba muy interesante, pero le dije que no iba solo, ya que quería sumar a mi compañero de vida Ppzepeda. A lo cual dijo que le parecía una excelente idea, ya que sumaría mucho la visión, experiencia y lo profesional que es él en todo lo que hace, porque es sin dudarlo tantito el mejor RP qué hay en nuestro país. Pues así se fue dando, poco a poco. Hasta que nació el nombre de “ME Show”; hubo juntas con Managers, productores de teatro, actores, cantantes, etc.

En eso me tocó platicar con el manager de Regina Orozco, el cual le pareció atractivo el proyecto y me dijo que si podía sumar a la manager de Susana Zabaleta para proponernos un espectáculo único “Andan Sueltas” y así fue cómo aceptaron ser las madrinas de esta plataforma.

Después llegó Roberto Cabral con su show de “Roberta y las otras chicas del montón”, luego se sumó Aleyda Gallardo con “La Patrona”, y para cerrar este mes de agosto llagará un mega show con Hernán del Riego, Alberto Cruzprieto y Lourdes Ambríz; cuando nuestros amigos y hermanos Leon Faure y Juan Larios nos cuentan de este concepto de concierto, Pp y yo dijimos, ¡claro! Seríamos muy brutos si no aceptáramos.

Esto es sólo lo que habrá en agosto. Imagínese lo que vendrá en septiembre. Obvio al principio teníamos miedo, habíamos visto a otras plataformas que también le están apostando a streaming; porque con esta pandemia es lo que podemos hacer para llevar entretenimiento para pasarla mejor en estos tiempos. Veíamos que tenían problemas en la transmisión, se caía la señal, por diversos problemas técnicos. Pero ahí es cuando Entra Enrique Valdespino quien es el amo del streaming. Y lo que promete, cumple.

El aseguró que nunca íbamos a tener un problema durante el en vivo. Y así fue, ni un contratiempo hubo, ni un problema técnico, ni freezeos, ni que la lluvia detuviera el espectáculo. Y así íbamos a contrarreloj, ya que el 20 de julio salió a la luz ME Show; dos días después se realiza la conferencia de prensa para dar a conocer nuestro concepto.

Más de 70 medios de comunicación replicaron lo que en esa cita hubo, ya que platicaron con nuestras “Madrotas” como dijo la bella Regina Orozco. Más y más detalles surgían y habría que afinar. ¡Pero el día llegó! 8 del 8 a las 8, tengo que confesar que nunca lo planeamos así. Se dio solito. Con el nervio en la boca del estómago y el temor de que la lluvia nos jugara un mal rato. Pero no, todo lo contrario, el show corrió a la perfección, la nitidez de la imagen era espectacular, el audio era perfecto y el talento de ellas era inigualable.

Al terminar la transmisión, no tuve más remedio que soltarme a llorar por la cantidad de felicitaciones que tenía en mi teléfono, amigos, colegas y los mejores, sin menospreciar a los anteriores, fueron los de mi familia, que se sentían muy orgullosos de lo que había logrado. Noche maravillosa y única. Noche mágica y sin igual. Así yo veo lo que significa ME Show. Tratarnos de no sólo dar un simple concierto, vamos por más, por ese plus que hará que se sienta que estemos en una butaca.

Esto del streaming llegó para quedarse; cuando esto se comience a normalizar los espectáculos necesitarán de este, porque con el porcentaje de aforo que se permitirá, no creo que alcance para pagar una nómina, tendremos que ir de la mano.

Por eso, elijan ver los shows que más les gusten, en cualquier plataforma, pero dense una vuelta en ME Show y comparen, pero lo más importante ayúdenos a reactivar de esta forma el entretenimiento, porque de él dependen muchas familias que se quedaron sin trabajo y ésta es una forma de contribuir a que alguien pueda llevar de comer a su mesa.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

