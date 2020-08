Malos hábitos de conductores y peatones, causa de accidentes viales

Un estudio de la UNAM revela que en los accidentes automovilísticos se involucran las personas dentro y fuera de los vehículos y que México ocupa el 9º lugar en percances

Esta semana la armadora japonesa Honda nos hizo saber que no escatima en esfuerzos por desarrollar e implementar sistemas avanzados de asistencia al conductor que permitan avanzar hacia una sociedad libre de accidentes de tráfico.

Pero también nos recordó que aunque a menudo parezca cómoda y placentera la vida al volante, hay una gran responsabilidad y riesgos a evitar. Ir demasiado rápido y las distracciones con el celular son solo algunas de las causas más populares de accidentes de autos.

Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que México es el noveno lugar mundial en muertes por accidentes de tránsito y estos accidentes no solo involucran a las personas dentro del vehículo, una gran parte de los registros son por peatones.

Las cifras del El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que durante 2018 fallecieron 16,035 personas por accidentes por vehículo de transporte, lo que representa 2.2% del total de las defunciones registradas en ese año. En México, casi la cuarta parte (23.4%) de las personas que fallecieron en accidentes de tránsito eran peatones.

El hábito de utilizar el celular mientras se maneja es uno de los que deben modificarse. Una llamada de un minuto y medio, aunque se utilice manos libres, tiene un fuerte impacto en la capacidad de atención del conductor, que deja de percibir hasta un 40% de las señales. A 120 km/h, si escribimos un mensaje breve recorremos 660 metros sin mirar la carretera, y si seleccionamos un número para llamar circularemos una distancia equivalente a unos cuatro campos de fútbol sin prestar atención.

Es por eso que armadoras como Honda le apuestan a mecanismos como el denominado SENSING, que no es más que un sofisticado paquete de sistemas de seguridad que equipa de tecnología para garantizar la seguridad de conductores y peatones y que actualmente poseen los modelos de la marca. Sin embargo, para que los esfuerzos de Honda funcionen, es necesaria una condición previa: que los conductores mantengan buenos hábitos al volante.

Cubrebocas polémico

Al hablar del uso de cubrebocas, los científicos coinciden. Es más, ya lo dijo Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos: “si todo el mundo se pusiera el cubrebocas, la pandemia podría estar bajo control entre cuatro y ocho semanas”. La afirmación se basa en un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association que comprueba la eficacia del empleo de cubrebocas quirúrgicos para reducir los contagios por COVID-19.

Países de distintas latitudes ya lo reglamentan como forzoso, como en Alemania, donde varios estados federados reabrieron escuelas utilizando la distancia de seguridad y la obligatoriedad de las mascarillas. Le cuento que al menos 44 naciones han establecido como obligatorio el uso de cubrebocas, desde el inicio de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud.

México no puede rezagarse en esta materia, sobre todo si tomamos en cuenta que estamos por alcanzar los 500,000 contagios. Hoy más que nunca son bienvenidos todos los esfuerzos que incentiven el empleo y uso correcto de cubrebocas, así como el resto de las medidas sanitarias que deben de acompañarlo.

En este sentido, siguiendo con el tema del cubrebocas, resulta que el subsecretario Hugo López-Gatell declaró que obligar su uso sería ¡violar los derechos humanos!

No se entienden estas declaraciones cuando como hemos citado, estamos por llegar a medio millón de contagios en el país, el cubrebocas se pide como requisito para ingresar a los centros de trabajo, comercios, se espera que los niños los utilicen cuando por se reabran las escuelas. Por lo pronto yo no me lo quito ni para ir al baño.

Vigilantes de la honestidad

Le cuento que ya viene la convocatoria del 15° Concurso Nacional de Dibujo Infantil (CNDI) “Vigilantes de la Honestidad”, que para esta edición estará disponible a partir del próximo 24 de agosto y hasta el 09 de octubre. Podrán participar todos los niños y niñas mexicanos de 1° a 6° año de escuelas primarias, públicas y privadas, que estén incorporadas a la Secretaría de Educación Pública.

La temática del CNDI es promover el valor de la honestidad, buscando incentivar a los niños y niñas a que a través de su dibujo que nos muestren, cómo en nuestra casa, escuela, comunidad, así como con nuestros amigos y vecinos, es muy importante vivir el valor de la honestidad. Esto en el marco del Movimiento Social por la Honestidad “Mejores Mexicanos”, cuyo propósito es generar mayor conciencia en los distintos sectores de la población sobre la importancia del valor de la Honestidad, así como contribuir a disminuir la corrupción. Tome nota.

