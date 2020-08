Belinda ahora como pareja de Adal Ramones

BELINDA SERA PAREJA DE ADAL RAMONES EN ENTREGA DE PREMIOS

Belinda será la conductora de Premios Monitor Latino 2020, de la mano del experimentado Adal Ramones, quienes viajarán a la Riviera Maya en el mes de octubre al hotel Xcaret, en donde no solo se hospedarán, sino también transmitirán por plataformas digitales la premiación en la que Christian Nodal recibirá premio y tendrá participación musical desde su casa en Guadalajara, Jalisco; y mientras son peras o son manzanas, la bella Belinda, si es que terminó noviazgo fugaz con Nodal, no tendrá más que aceptar interactuar con su supesto ex galán durante la premiación.

INVASORES DE NUEVO LEÓN, PROFETAS EN SU TIERRA

La agrupación merece el reconocimiento de todo nuestro país y del gremio musical a sus 40 años de vida como agrupación musical y no solo el que Juan Antonio Guajardo, alcalde de Los Ramones Nuevo León, le otorgó al darles de propia mano las llaves del municipio en donde nacieron. Los músicos celebraron con un magno concierto virtual al que invitaron a Luis Louie Padilla, Luis Antonio López, El Mimoso; Don Chayo, ex líder de Los Cardenales de Nuevo León; Aarón La Pantera Martínez y Carin León. Los Invasores durante su presentación informaron a sus seguidores que vienen más sorpresas por estos 40 años, como el disco aniversario en donde hacen dueto con infinidad de artistas de la talla de La Banda Ms de Sergio Lizárraga.

MARIANA RODRíGUEZ PROTAGONIZA PENOSO ESPECTÁCULO

La influencer, empresaria y ahora esposa de un senador, dieron un espectáculo de pena ajena el domingo pasado, y no es porque el esposo de Mariana saque a pasear al macho que lleva dentro cada vez que se le antoja y humille a cada momento y públicamente a su esposa o por la falta de respeto que tiene a la individualidad de Mariana como ser humano; es porque ante el país entero dejan mal parado a mujeres y hombres del Estado de Nuevo León, pues hacen parecer que los nuevoleoneses son retrógrados y que las mujeres no se dan a respetar y pueden ser carne de cañón que entretienen al público en general, cuando la verdad es que los regiomontanos respiran por los poros de la cultura del trabajo, del respeto a sus semejantes y se esmeran por evolucionar día a día. En la parte política no me meto, aunque hay que aceptar que algunos políticos a veces dan más espectáculo y entretenimiento que los actores, cantantes, bailarines, músicos y hasta que los deportistas. pero es evidente que Nuevo León carece de senadores que lo representen en la cámara alta, pues el marido de Mariana está en campaña permanente para buscar la gubernatura del estado, a la que seguramente no llegará por consecuencia de sus propias acciones y cuando es evidente la falta de madurez.

ANDRÉS PARRA, INTÉRPRETE DE PABLO ESCOBAR, CALIFICA AL FRACASO COMO MARAVILLOSO

“El fracaso es lindo, yo le he cogido cariño porque te pone en un proceso reflexivo amplio. Es un golpe al ego que ocasiona depresión”, dice Andrés Parra, el actor que estelarizo El Patrón del mal, con la que logró el récord de mayor audiencia en la TV colombiana. Pero también tiene el récord de menor audiencia en toda la historia de la TV de aquel país con El Comandante, historia basada en la vida del comandante Hugo Chávez, lo que obligó a Andrés a hacer un ejercicio de autocrítica que le dijo que fue soberbio, confiado y se creyó el cuento de ser el mejor. Eso y más revela este enorme actor colombiano en una conversación de amigos entre él y uno de los mejores actores argentinos de toda la historia, Ricardo Darín.

Por favor, usted que es amante del mundo de la actuación, dese oportunidad de escuchar a estos actores que dan muestra de madurez y generan una charla simpática, entretenida y didáctica no solo para los que se dedican a la actuación, también a los que se creen mucho por conseguir éxito en los primeros pasos que dan en la vida laboral. Ojalá que muchos actores jóvenes y otros ya no tan jóvenes vean esta plática que pueden encontrar en YouTube con el título de En Vivo Andrés Parra y Ricardo Darín. Imperdible, de veras.

