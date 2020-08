¡Yo defiendo Chapultepec!

El Bosque de Chapultepec es considerado una de las diez áreas verdes capitalinas más importantes en el mundo, sus 678 hectáreas representan un pulmón de nuestra ciudad. También alberga al Jardín Botánico, un espacio de 5.3 hectáreas que recientemente fue renovado y conserva más de 400 especies diferentes de plantas y árboles como ahuehuetes de hasta 300 años, así como un orquideario que es el mejor hábitat para abejas polinizadoras. Además, es hogar de siete de los museos más destacados a nivel nacional.

Chapultepec también cuenta con 10.7 hectáreas adaptadas con tres circuitos para corredores y dos gimnasios al aire libre; además de espacios musicales, lugares tranquilos para meditar, librerías y áreas de descanso familiar. Todo lo anterior cuenta con diferentes accesos por una de las avenidas más importantes de la capital, Paseo de la Reforma.

La semana pasada, el gobierno federal y local anunciaron un proyecto de remodelación de este espacio que pretende modificar varias partes del Bosque, de hecho, ya se destinaron 1,100 millones de pesos para ese fin este año.

Si bien cualquier inversión a un área con tal importancia para los ciudadanos como Chapultepec es bienvenida, es indiscutible que esos proyectos deben buscar, sobre todo, conservar las áreas verdes. En ese sentido, numerosos ciudadanos y vecinos manifestamos nuestra preocupación porque las reformas impulsadas por el gobierno capitalino contemplan la desaparición del Jardín Botánico. Es innegable que destruir un área verde para levantar un edificio jamás será bueno. Es clave construir una ciudad amigable con el medio ambiente, particularmente en una ciudad con problemas tan graves de contaminación como la Ciudad de México.

Pero lo que más preocupa es que se están tomando decisiones por encima de lo que dispone la ley, por ejemplo, ya se publicó en el Diario Oficial la transferencia de casi 97 millones de pesos para realizar proyectos ejecutivos sin tomar en cuenta la opinión del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, un órgano que fue creado en 2004 para involucrar a los capitalinos en la toma de decisiones con respecto a esa importante área verde.

Pero el gobierno morenista, tanto de México como de la ciudad han pasado por alto la consulta y evaluación que el Consejo debe realizar para avalar la ejecución de cualquier obra en una zona que está declarada como Área de Valor Ambiental, así lo dispone la Ley Ambiental de Protección a la Tierra.

Claro que consideramos cualquier iniciativa para impulsar la cultura y el turismo como importante para nuestra ciudad, pero no a costa de dejar de lado el impacto ambiental. El gobierno federal ha dejado claro que no le interesa la naturaleza, recordemos que la Refinería de Dos Bocas provocó la destrucción de 300 hectáreas en manglares en Tabasco y el Tren Maya pone en riesgo el hábitat de más de dos mil jaguares en la Península de Yucatán. No permitamos que morena siga destruyendo las áreas verdes de nuestro país.

Gracias a la movilización ciudadana, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México informó que abrirá una investigación de oficio para verificar la legalidad y sustentabilidad de las intervenciones que supone este proyecto. Nos toca estar pendientes y expectantes para que la ley se haga cumplir.

Como capitalinos, claro que apoyamos todo lo que signifique una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, pero no permitamos que se violente la ley para hacer obras al gusto del gobierno en turno, es por ello que debemos estar vigilantes para que este tipo de proyectos se hagan con estricto apego a derecho. Al tiempo…

