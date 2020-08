Distribución de vacuna sin sesgo político

A la fecha, según la Organización Mundial de la Salud, existen 43 vacunas en desarrollo contra el Covid.19, de las cuales, 6 se encuentran en el proceso de negociación con distintos gobiernos para la última fase de prueba en humanos, siendo los casos de Reino Unido, Estados Unidos de Norteamérica, Rusia, Brasil, Alemania y China.

Uno de esos proyectos es el desarrollado por el laboratorio AstraZéneca y la Universidad de Oxford en el país vecino del norte, quienes recientemente firmaron un convenio con la Fundación Carlos Slim para la producción de vacunas. Según el portavoz de la Fundación, el acuerdo consiste en financiar económicamente a dicha farmacéutica para la compra de insumos, materiales y maquinaria necesaria para la fabricación de 150 millones de dosis en el menor tiempo posible.

Aunque se estima que el abasto de vacunas llegará a Argentina y a nuestro país en el primer semestre del próximo año, el acuerdo firmado entre AstraZéneca y la Fundación Slim, no implica que la vacuna se distribuya entre la población mexicana, ya que la adquisición de las mismas, dependerá del gobierno federal.

Lo que ha hecho la Fundación Slim es realmente notable desde su trinchera, pero es responsabilidad del gobierno de López Obrador, la compra y distribución de la vacuna entre toda la población de forma gratuita, rápida y eficiente, pero sobre todo, que sea sin ningún sesgo político de frente a los próximos comicios.

No se trata de primero unos y después otros, la aplicación de la vacuna debe ser general y para toda la población, ya que de lo contrario, no se entendería para qué tanto ahorro y tanto recorte a las dependencias de la administración pública federal, si no es para abastecer de vacunas al sector salud.

