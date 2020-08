Este viernes disfrutemos de Rosy Arango

Cómo me da gusto que las nuevas generaciones no nada más canten reggaeton o urbano. Pues hay jóvenes que le apuestan al romanticismo y los contenidos con sentido en las letras. Fíjese que una amiga me invitó a una escucha (como regularmente se le conoce cuando vas conocer a un artista y te hacen una pequeña muestra de lo que interpreta), así descubrí el talento de Carlos Meucci. Es un chavo de 25 años, es originario de esta capital y se ha preparado para esta carrera.

Al llegar al lugar de encuentro, nos recibió de manera muy cordial y cómo si ya nos conociéramos de mucho tiempo. Con una sonrisa y saludo de codo, pasamos a una sala donde nos ofrecieron algo de beber para comenzar la velada. En eso llegó el maestro del piano quien lo acompañó para engalanar su voz, que debo decir que es muy buena y singular.

Carlo no es ningún improvisado, porque canta excelente las canciones de José José, Juan Gabriel, todos los románticos que ha dado este país. Pero con lo que nos dejó el ojo cuadrado fue cuando cantó un aria de ópera, y todos dijimos “mira tú”, pero se llevó las palmas cuando interpretó “New York, New York”, ahí sí demostró de lo que está hecho. Para esa noche bohemia sólo asistimos 5 personas, por eso de los protocolos y la sana distancia.

Sin embargo, el próximo viernes 21 de agosto, lanza su nuevo sencillo en redes “Quise”, que nada más y nada menos es una canción del maestro Jorge Avendaño. Así que esperemos a ver la reacción del público ante este tema, pero yo le auguro una gran carrera en la música.

También este viernes 21 de agosto les quiero recomendar un gran concierto que dará la guapa de Rosy Arango para ayudar a las niñas en condición de calle, un evento con causa. Sin embargo, quiero platicarles de ella. Cuando la conocí fue en el Lunario dónde estaba dando un gran show, es una gran exponente de la música mexicana y tiene una voz, qué hay les encargo.

Esa noche tuvo de invitado al mismísimo maestro Armando Manzanero. Cantaron a dueto y eso para mí es un gran respaldo y reconocimiento de parte del maestro hacia ella, admitiendo su gran talento y asintiendo que por eso estaba con ella esa ocasión. Pues ahora es la oportunidad de que la conozcan, disfruten su voz y también ayuden a una buena causa.

Los boletos pueden comprarlos en www.eticket.mx y por sólo 140 pesos disfrutarán un show único desde la comodidad de su hogar. No se arrepentirán.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Mis redes sociales son: Twitter @Tinajas, Instagram @tinajas75 y nos vemos la próxima semana.

