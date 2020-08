Guerra de lanzamientos virtuales en la industria automotriz

En días pasados se intensificaron los lanzamientos de nuevos autos de manera virtual, con explosivos modelos de SUV y Pick up’s, sin importar los estragos de la pandemia

El show debe continuar, aunque tenga que ser de manera remota. Por ejemplo, desde el lanzamiento de la línea de SUV’s de Ford Bronco, sus principales rivales ya tenían listo su “as bajo la manga” e hicieron lo propio para hacer frente a una aguerrida carrera por presentar los mejores autos. Como si las condiciones para salir a vender vehículos fueran propicias. Pero al parecer la “nueva normalidad” rompió con algunas barreras y tabúes y ante el asombro de propios y extraños, cada vez más consumidores están adquiriendo coches de manera ascendente.

Otro ejemplo es el que acaba de realizar Fiat Chrysler Automoviles (FCA) al presentar también su “carta fuerte”, me refiero a la espectacular pick up todo terreno RAM 1500 TRX, con toda la intensión de robarle reflectores a la Ford Raptor. Y cómo no llamar la atención si FCA le instaló a su nueva RAM un motor Hellcat V8 Supercargado de 6.2 litros con 702 caballos y 650 libras-pie de torque. Acelera de 0 a 96 km por hora o sea 60 mph en 4.5 segundos y hace el cuarto de milla en 12.9 segundos a 173 km por hora. Su velocidad máxima es de 189 km por hora.

Por supuesto que BMW no se queda atrás y anunció el arribo de su oferta de camionetas deportivas, la BMW X5 M Competition y la BMW X6 M Competition. Su aceleración de 0 a 100 km/h se logra en tan sólo 3.8 segundos además de que poseen un motor V8 de 4.4 litros con doble turbocargador, que desarrolla 625 caballos y 553 libras-pie de torque.

En tato que la armadora japonesa Suzuki lanzó su versión renovada del cada vez más atractivo Ignis 2021, con importantes actualizaciones en las fascias delanteras y traseras, así como mejoras en la suspensión que lo convierten en el enemigo a vender en el mercado de los compactos.

Chevrolet hizo lo propio al lanzar las renovadas Suburvan y Tahoe 2021, con acabados más vistosos, cromados y una deportividad que mantendrá cautivos a sus consumidores que en México se cuentan por miles, empezando por la clase política que gusta y gasta en estos accesorios con ruedas como parte de un protocolo de formalidad establecido desde hace muchos años entre la clase política.

La pasarela es interminable y ni el Covid-19 ni la estancada economía del país detendrá esta pasarela de lanzamientos de autos que marcan tendencia pero también un antes y un después en la forma en la que antes apreciábamos las novedades en esta pujante industria. Tome nota.

Relevo en tren de Toluca

Luego de la última reunión que sostuvieran representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Jorge Arganis, y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum con el presidente López Obrador para revisar los avances del Tren México – Toluca, toma fuerza la versión de que entrará una nueva constructora para concluir el último tramo de la obra.

Las diferencias que el gobierno capitalino tiene con Caabsa, de Luis y Mauricio Amodio, responsable del tramo tres por el pago de los anticipos son irreconciliables. Aunque la constructora ha tratado de explicar en que gasto ese dinero, lo cierto es que también enfrenta fuego amigo de sus proveedores que la acusan de incumplimiento de pagos. La decisión de la 4T es clara. No están dispuestos a ceder a chantajes de la compañía con tal de mantener su contrato, y menos aún sabiendo que los Amodio se estrenaron como nuevos dueños de OHL acusada de sobornos y corrupción en México y en España.

Humo blanco en PROCAB

La Asociación Nacional de Profesionales del Cabildeo y Asuntos Públicos (PROCAB) acaba de llevar a cabo el relevo en la presidencia y en el Comité Directivo para el periodo 2020 – 2022, por mayoría los asociados que representan a los profesionales del cabildeo de las empresas y despachos más importantes de México eligieron a Raúl Riquelme Cacho como su presidente y a Gustavo Almaraz Petrie como vicepresidente.

Con un Comité Directivo integrado por hombres y mujeres con amplia trayectoria en el sector; uno de los principales retos que enfrentarán es la de profesionalización de la actividad como una herramienta esencial de participación ciudadana, así como su regulación para fomentar y transparentar su uso. Tómelo en cuenta, la agenda nacional está cargada en estas semanas.

Sauza filantrópico

Ayer Casa Sauza que dirige Servando Calderón, acordó la donación de un predio ubicado en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco, mismo que será destinado para la construcción de un parque lineal y un cementerio. Se trata de un predio propiedad de Casa Sauza y que forma parte del denominado Rancho El Indio, propiedad de la empresa, la cual tiene una extensión de 25,131.239 metros cuadrados. Aquí le adelanto que tanto para el parque lineal como para el cementerio se cuenta ya con los recursos económicos por parte del municipio para la construcción de la primera parte del proyecto.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro