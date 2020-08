PolíticaConfidencial Víctimas de la migración en la época de la 4T

• AMLO y la migración. El tema ha sido candente para la 4T. Pero resulta que José Luis Pérez Canchola, un hombre con muchos años en la frontera defendiendo los derechos humanos, halló que el 2019, primer año de la 4T, es el que registra el mayor número de restos mortales localizados por el Servicio de Inmigración de EU a lo largo de la frontera: 497. Ésta es la mayor cifra desde 1995 en que se empezó el registro de estos casos.

• Mario Delgado y los ex presidentes. El aún presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y pastor del rebaño morenista aseguró que están dispuestos y listos para acompañar una eventual propuesta de López Obrador para convocar a una consulta sobre el enjuiciamiento a ex presidentes o, en su caso, para impulsarla desde la Cámara de Diputados. Todo sea por los votos… ah, no, perdón, por combatir la corrupción.

• Porfirio Muñoz Ledo sigue claridoso. Acusó sobornos Morena-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados le contestaron que es falso, y que si tiene pruebas, que los denuncie. Luego le dijo a Mario Delgado que, si ya anda en esos menesteres de querer dirigir al partido Morena, pues ya se está tardando en dejar sus labores en San Lázaro. Qué feo se llevan.

• Ernesto D’alessio puede donar su sueldo de diputado para apoyar la lucha contra el Covid-19 y a la vez vivir como rey. Nos cuentan que el hijo de la Leona dormida y legislador del Partido Encuentro Social (PES) estuvo en el hotel Princess de Acapulco acompañado de una veintena de personas –con playeras del PES– atendiendo todos sus gustitos. ¡Vaya vida!

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro