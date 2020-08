AMLO: Segundo Informe de Gobierno

Con motivo del segundo informe de gobierno, el Presidente dará informe el 1 de septiembre con un mensaje al pueblo de México desde el patio central del Palacio Nacional, cuidando la sana distancia y a través de medios de comunicación nacionales y redes sociales.

Llega a su segundo informe de Gobierno con dos aspectos que no enfrentaron sus predecesores: una pandemia, y la fuerte resistencia de los grupos conservadores y de ultraderecha que han visto afectados sus intereses a partir de una fuerte campaña anticorrupción contra la pesadilla del pasado prianista. Nunca más gobiernos corruptos del PRI y del PAN.

Andrés Manuel López Obrador asegura que este año quedan establecidas las bases de la Cuarta Transformación de México a través de la atención a las personas pobres y apoyo directo a la gente ya sin intermediarios con avance en la aplicación de los programas sociales.

AMLO no pedirá más tiempo para asentar las bases de la Cuarta Transformación, el 1 de diciembre demostrará como este gobierno ya es otro, como ya se empiezan a establecer nuevos hábitos en el quehacer público, y el cambio de mentalidad que se está gestando en nuestro pueblo.

La línea es recta y sin atajos: los ideales de ahora son los mismos desde el primer día de su gobierno: fortalecer la democracia, reducir la pobreza y la desigualdad, erradicar la corrupción, y rehacer el tejido de la moral pública. “No mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, como código de conducta.

El combate a la corrupción a través de distintas estrategias para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la no represión, la libre manifestación, el buen manejo de las relaciones internacionales, el avance de los proyectos prioritarios como el Tren Maya, la construcción de las Refinerías, el aeropuerto Felipe Ángeles, la Siembra de árboles a través de Sembrando Vida, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión para el bienestar de los Adultos Mayores, las Becas Benito Juárez, el programa de apoyo para los hijos de las madres trabajadoras, y el consistente combate y disminución de los niveles de delincuencia, son algunos de los puntos a destacar a lo largo de la administración de AMLO, lo anterior, a pesar de la llegada del Covid-19 a nuestro país.

Ha destacado que sus tres principales logros han sido el combate a la corrupción con lo cual se ha ahorrado miles de millones de pesos, elevar a rango constitucional la política de bienestar y el manejo de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus.

No hay registro o antecedente de apoyo a la gente como ahora con las Reformas que han permitido elevar a rango constitucional los derechos sociales como la pensión, las becas, la atención médica y los medicamentos gratuitos; además ningún Presidente daba informe diario de las actividades de su gobierno, la transparencia ha sido prioritaria, ya no habrá saqueos de gobiernos neoliberales.

Poco a poco el Presidente ha ido pacificando al país, la estrategia es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo, para atender a los jóvenes que tengan oportunidad de estudio y de trabajo, “y algo muy importante: que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México, nunca más García Lunas en el Gobierno”, asegura.

A pesar de ser el Presidente más atacado durante los últimos 100 años por aquellos que han visto afectados sus intereses, López Obrador siempre ha garantizado la libertad de expresión y no ha habido censura alguna ante las manifestaciones en contra del gobierno, o ante grupos políticos de oposición y organismos que no concuerdan con su visión de gobernanza y señalamientos por corrupción, como el proceso de investigación por la participación de exfuncionarios mexicanos en la trama de corrupción internacional de la constructora brasileña Odebrecht.

“Ya no estamos como antes que se rescataba a los banqueros, a los grandes empresarios, ahora se esta rescatando al pueblo, por el bien de todos, primero los pobres”, asegura, congruente con uno de los compromisos que lo llevó a la presidencia con más de 30 millones de votos.

Se está apoyando de abajo hacia arriba con los créditos y todos los programas sociales, para proteger al 70 por ciento de la población, garantizando el apoyo cuando menos a 25 millones de familias, sin dejar de atender al 30 por ciento de mexicanos que pertenecen a la clase media alta. “apoyar de abajo hacia arriba significa fortalecer el consumo y garantizar la paz y la tranquilidad que son frutos de la justicia”.

AMLO es un hombre de palabra. No han aumentado los impuestos, el precio de las gasolinas, el diesel, el gas, la luz, la deuda pública, lo que aumentó fue el salario mínimo al 16% como no había sucedido en 36 años.

Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales para los funcionarios públicos, tampoco pensiones millonarias para los expresidentes; ya no exiten 8 mil elementos del Estado Mayor presidencial que cuidaban al Presidente, ya no hay avión presidencial, tampoco atención médica privada para los altos funcionarios que hasta recurrían a cirugías plásticas con cargo al erario.

¡Los compromisos sí se cumplen! AMLO lo ha demostrado. Se está gestando el cambio, solo corresponde seguir fuertes y unidos hacia la renovación moral, económica y política que México merece.

