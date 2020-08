Si quieres descubrir lo que realmente importa, este mensaje es para ti

Por Edna Bujangos

“Estoy aburrida por estar encerrada”, “Mis hijos no me agradecen”, “Estoy confundida”: estas y otras frases más repitió Ana durante su sesión terapéutica.

¿Las escuchas familiares? ¿Qué te imaginas que le pueda estar pasando a Ana?

Ana, después de muchos tropiezos, de tomar decisiones que en su momento no le fueron favorables y de repetir los mismos comportamientos, comenzó a cuestionarse y a indagar si esta era la única forma de vivir y de sentir, si se tenía que conformar a que los días transcurrieran atrapada en sus propios pensamientos y creencias que la dejaban en el mismo lugar, en una vida sin propósito o sentido.

Si eres de las personas que trabajan 10 horas al día y lo único que deseas es que el tiempo transcurra rápido para correr a tu sofá y desplomarte frente al televisor, o si vives cumpliendo las expectativas de otros y no las personales…tengo algo que contarte; lo mismo que conversé con Ana.

El estrés, miedo o apatía es un contexto ideal para innovar o seguir pereciendo y esto tiene mucho que ver con qué hacer para que tu vida este llena o carente de sentido.

¿Dónde encuentras el sentido, ese sentido que es personal, único e irrepetible?

Buscamos escuchar “este es tu proyecto de vida y este es tu sentido” y eso no es así . El sentido se encuentra en los vínculos con las personas valiosas, en las acciones valiosas que tú ejecutas, en las situaciones valiosas que vives, esta en la vida diaria, en lo cotidiano.

Sin embargo , el sentido se contagia fácilmente con el sin sentido. Por esa razón, si te cuesta trabajo conectarte con aquello que vale y que te pueda generar pasión, comienza por poner atención a tus emociones, creencias y acciones.

Muchas veces pensamos que hay un sólo sentido de la vida y nada más erróneo, se vive en momentos y es distinto para cada persona.

No me gusta dar consejos sin que me los pidan, sin embargo, a manera de compartir lo que a mí me ha servido para vivir una vida más coherente con mí propósito es lo siguiente: leo biografías de personas que me inspiren por lo que han sumado o continúan contribuyendo al mundo; busco héroes cotidianos, esos que están cerca de mí y que sus vidas son un ejemplo a seguir; me rodeo de gente que esté conectada con la vida, que cuenten con una actitud positiva, que digan sí a la vida a pesar de todo y por último: el sentido se vive, son acciones no sólo se trata de decir que tengo muchos planes o proyectos por realizar, los ejecuto.

Te invito a hacer algo con la vida que tienes, siempre y en cualquier circunstancia nos brinda una oportunidad.

Que no se pase un sólo día sin que no hagas algo por lo que valga la pena vivir.

