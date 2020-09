¿Cómo se convirtió Xavier Ortiz en Bugambilia?

Una pérdida humana es muy triste, pero cuando pierdes a un amigo es extremadamente doloroso. ¿Y por qué les digo esto? Se lo preguntarán, le confieso que acabo de perder uno. Conocí a Xavier Ortiz cuando yo trabajaba con Sergio Mayer de su RP (relaciones públicas) cuando ahora el diputado, se metió a la casa de Big Brother VIP en 2004. Ahí fue cuando conocí a Xavier. Entre las porras y eventos coincidimos apoyando a Mayer. Poco tiempo después empecé a llevar sus relaciones públicas también.

Cuando sale Sergio de la casa le llueven muchas ofertas y una de ellas era Aventurera; haciendo el papel de La Bugambilia, pero tiempo después del estreno el actor dejó la obra. Y no quiero presumir, aunque a la señora que llevaba la batuta en ese entonces no se acuerde, yo le recomendé a Mayer. Y cuando éste dejó la obra, yo ya tenía a quién ocuparía ese lugar; en ese entonces colaboraba en TvyNovelas, y propuse a la directora hacer un estudio de fotos con Xavier Ortiz vestido de mujer.

Obviamente la tirada era que doña Carmen Salinas no tuviera otra opción más que Xavier se quedará con el papel. Para eso me di a la tarea de conjuntar al mejor equipo para crear a la mejor Bugambilia; mi idea era algo tipo RuPaul. Conseguí al mejor maquillista que ha dado este país: Javier de la Rosa, quien le prestó ropa y todo. A la mejor fotógrafa Blanca Charolet. En ese entonces la portada salía los viernes y recuerdo que el sábado por la mañana le estaba llamando al “Chato” Cejudo (qepd) para decirle que le enseñará la portada a la Doña.

En eso me la comunica y venía el reclamo al puro estilo de la Salinas “ya viste cómo me dejo tu recomendado” en eso le contesto “¿madre, ya vio el TvyNovelas?”. En eso grita: “Chato, súbeme la TvyNovelas”, cuando la ve, me dice “¿y qué veo?” le respondí que estaba observando a su nueva Bugambilia, “Ay mijito, dile que ya está contratado, que quiero todo su vestuario, no, mejor se lo mando hacer, esta muy guapa, que bueno que lo convenciste”.

Y así fue cómo dio vida al legendario personaje en la obra “Aventurera”. Pero lo mejor fue cuando salió a la luz, por primera vez en personaje, en unos premios TvyNovelas. A medio mundo dejó con el ojo cuadrado en la alfombra roja de esa premiación. Causó furor, asombro, ver a esa mujer alta, guapa, con un vestido de Héctor Terrones y de la mano de doña Carmen Salinas presumiendo a su nuevo talento.

Le decía que me sentía como niña jugando a las Barbies, pero yo con una real, me acuerdo que se reía mucho de mis ocurrencias. Por ahí alguien dijo que ésta era su primera oportunidad en teatro; antes de hablar hay que leer y documentarse, y no quedar como un bruto. La puesta anterior en la que hasta se desnudó Xavier Ortiz fue en “Posdata, tu gato ha muerto” con el maestro Otto Sirgo.

Después de aclararle al compañero, continuemos. Y así viajamos promocionando la obra, haciéndonos cómplices y amigos. Él era mi Padrino y yo su ahijado. Vinieron varios proyectos como la obra “Table Dance”, el regreso de Garibaldi, entre muchos más.

El último plan de Xavier Ortiz era reestablecerse en la Ciudad de México, una vez haber vendido su casa de Guadalajara. Pensábamos mi Padrino (cómo le decía) en hacer un show Drag, tomando en cuenta que había sido la mejor Bugambilia que hubo. Este plan lo veníamos cocinando desde hace un par de años; pensábamos que sería en estos tiempos de pandemia sería en una plataforma y la adecuada era MEShow, dadas la condiciones que teníamos de negocio ahí.

La última vez que hablamos fue como semana y media; en esa charla me comentó que sólo esperaba que acabara el papeleo de la venta. Le pregunté ¿dónde vas a vivir? Y me contestó que aún no sabía. Pero eso era lo de menos y que encontraría algo bueno. Lo que le preocupaba era dejar de ver a su hijo, Xavi. Él era lo que más amaba en este mundo. El día lunes me desconcertó la noticia de su partida y de la forma en que lo hizo. Pero nunca negaré que fue uno de mis mejores amigos y lo será, hasta siempre Padrino.

