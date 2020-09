PolíticaConfidencial Cuauhtémoc Blanco se hace “bolas” con las matemáticas

• Cuauhtémoc Blanco domina el balón, pero no las matemáticas. El gobernador de Morelos –sí, gobernador– dice que de 10 narcos de alto perfil han capturado a siete y sólo le faltan cuatro… uno ha de ser de “chocolate”. Lo de menos es el “nadien” que se echó durante la entrevista a medios. Con razón los millones y millones de aspirantes a dirigir Morena repiten que no quieren a más Temos en sus alianzas.

• Julio Frenk, ex secretario de Salud, calificó de “engendro” al Instituto de Salud para el Bienestar y señaló la necesidad de revertir los cambios que se han hecho al sistema de salud nacional. El creador del extinto Seguro Popular, criticó que cuando inició la pandemia el Insabi se desplegó en medio de un caos y que todo esto tuvo un efecto negativo en la atención que se dio a la población durante estos meses. ¿México está cada vez más cerca o más lejos de tener un sistema de salud como el de los países nórdicos, como lo prometió el presidente López Obrador?

• Hugo López-Gatell no se quedó con el golpe. En conferencia dijo que si tan buena es su propuesta, pues que la patenten, porque todo el mundo está ávido de una idea que resuelva la pandemia.

• Rosario Piedra Ibarra dice que no tiene por qué renunciar a la CNDH. Pese a que no ha podido resolver el conflicto con familiares de víctimas, ya Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, entró al quite. Ahora está citada en el Senado… donde nos dicen que la van a apapachar desde Morena.

