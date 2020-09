BancaExplica: La mejora genética y el crédito bancario, palancas de crecimiento en el Sur-Sureste

Por Comité de Crédito Agropecuario y Expertos Ganaderos de la ABM

¿Cómo mejorar la producción lechera del país? México, con su extenso territorio, inmejorables condiciones climáticas y riqueza en recursos, importa el 35% de la leche que consume, en polvo. Es decir, pagamos a alguien más, en otra parte del mundo, para que produzca la leche que necesitamos.

La que se produce aquí, se concentra principalmente en el centro y norte de la República, con ganado europeo y canadiense. Se dejó de lado la capacidad productiva del sur–sureste, pese a que existe ganado especial para los climas calurosos y húmedos, con especialistas en México, Brasil y Ecuador, entre otros, que entienden a la perfección cómo darles vida a las cuencas de esta región.

En la banca, hemos diseñado un programa de desarrollo de cuencas lecheras totalmente incluyente, que va desde la vaca y su cría al pie, hasta el consumidor, intentando integrar a todos los actores de la cadena productiva, apoyados por la Oficina de la Presidencia de la República, en un programa en el que participan los líderes de la industria: Nestlé, Danone y Lala; la Banca de Desarrollo, particularmente FIRA y la Financiera Nacional de Desarrollo Rural; los productores de ganado de alta calidad genética especializados; y expertos internacionales que conocen el proyecto a detalle.

El objetivo principal que perseguimos desde la ABM es sustituir las importaciones y generar capacidad productiva en la región, para elevar eficiencia y productividad de los pequeños, medianos y grandes productores de leche, que permitirán crear bienestar en familias del sureste mexicano.

Es posible producir leche con calidad sanitaria todo el año, de forma rentable y sustentable, superando todas las expectativas, gracias a la genética de calidad, especializada para el trópico, tal como nos indica Manuel Suárez, el experto mexicano de Pecuaria Brasuca.

Ello hace que la producción de leche sea un importante componente social. Considerar los factores externos e internos, ambientales, genéticos, sanitarios y humanos que dan leche de gran calidad y en cantidades superiores, requiere de procesos específicos por país, que se pueden adaptar a cada región, como sucedió en Brasil, uno de los principales productores de lácteos a nivel mundial, según la experta brasileña Tatiane Drummond.

México cuenta con todo para potencializar su producción en el sur – sureste. Don Jaime Mantecón, uno de los expertos ganaderos con más experiencia en el país, de la Finca El Rosario, quien además colabora de la mano con la ABM para impulsar este proyecto, lo respalda. La genética del ganado, para los productores en el país, no debe considerarse un gasto, sino una inversión. No es cara. Lo caro es buscar producir leche de una vaca no óptima.

Por ello, a través del Comité de Crédito Agropecuario impulsamos esquemas para reducir el costo financiero de la inversión en mejora genética, a través de un esquema de garantías de la banca de desarrollo, apoyo de los gobiernos estatales y tasas preferenciales de la banca comercial; con apoyos diferenciados entre micro, pequeños y medianos productores, plazos acordes a la generación de flujos y sin exigir garantías adicionales, más allá de la aportación del productor, que es mínima en comparación con el total del financiamiento.

Mario Ordoñez, consultor en Sistemas Pastoriles y Estabulados en Ecuador, Colombia y México, nos afirma que la tecnología es importante; la genética es necesaria; el clima, fundamental; pero por encima de ello, un equipo integrado y motivado. En la ABM estamos convencidos de ello, además de que contamos con todo para impulsar el desarrollo de la región, por y para el país.

