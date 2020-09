Prevenir para ganar vidas

En medio de la pandemia, conmemoramos otro día mundial para prevenir el suicidio, una condición emocional y psicológica que ha crecido durante los meses de confinamiento y los que ya llevamos de llamada “nueva normalidad”.

También esta misma semana, sufrimos la pérdida notoria, porque no es la única tristemente, de Xavier Ortiz, un reconocido joven, padre y artista, que decidió quitarse la vida y contaba con antecedentes previos de depresión, además de que atravesaba por momentos de incertidumbre y presiones económicas.

En cada caso de suicidio existe una enorme posibilidad de evitarlo y recuperar a la persona para que siga con una vida plena, al lado de su familia y amigos, manejando con seguridad los vaivenes y sinsabores que están implícitos en el día a día.

Antes de esta inédita crisis, Confianza e Impulso Ciudadano A.C. (organización que tengo el honor de presidir) y Twitter para lanzar un servicio de prevención gratuito único en México y que se suma a los esfuerzos que hace la red social en Estados Unidos, Japón y Brasil.

Es una línea telefónica de ayuda, 5511-8575-55 y una opción de contacto por mensaje directo al 552323-0303 que brinda en tiempo real primeros auxilios emocionales, terapia integral y seguimiento para la persona y su entorno. También está el hastag #HayAyuda que enlaza directamente a quien hace una búsqueda o escribe ciertas palabras o combinaciones de palabras que revelan un riesgo y comprueban que se está en búsqueda de apoyo.

Entre marzo y agosto de este difícil año, hemos atendido 10 casos diarios de intento de suicidio, ideas sobre ello o planes para cometerlo de alguna forma. Hablamos de 280 personas que abandonaron la opción de quitarse la vida y que, gracias a la prevención, pudimos ganar.

Es importante dejar claro que el suicidio no es un acto de cobardía, sino de dolor, que termina en un hecho de violencia. Juzgar a una persona que lo considera es olvidar que se trata de un padecimiento impulsado por muchos factores, el primero, terminar con una agonía que surge desde la mente.

Paradójicamente es un acto de valentía pedir ayuda de cualquier manera o pedirla a nombre de la persona a la que observamos en problemas. De ahí el objetivo de ganar vidas, porque su pérdida por un suicidio puede evitarse y prevenirse, lo que no ocurre necesariamente con fallecimientos de manera violenta o por condiciones inesperadas como una pandemia que surge de un extraño virus que antes no conocíamos o no nos afectaba como especie.

De iniciar con contactos en seis estados del país, hoy apoyamos en 24 y con aumentos de dos o tres veces en los casos en que intervenimos, no obstante las presiones derivadas por esta inédita situación no dan tregua, e igual que el coronavirus, no distinguen entre personas, niveles socioeconómicos u origen.

La tecnología ha trabajado a nuestro favor y cientos de personas que buscan información útil sobre el suicidio o simplemente navegan para encontrar apoyo entran en contacto con los especialistas de Confianza e Impulso Ciudadano. Hemos recibido correos, mensajes directos y hasta publicaciones en redes sociales para recibir asistencia.

En total, tenemos 1,893 intervenciones en los más de 180 días que llevamos de esta emergencia sanitaria, sin ninguna pérdida y con cientos de personas a salvo. Este caso de éxito se basa en la colaboración, el acceso a la información y en estar al pendiente de los demás, una fórmula que podríamos aplica a muchos de los retos que tenemos como sociedad y como país.

Por eso, recomendamos que quien sabe o ve un cambio de comportamiento que no es normal, caída de ánimo, episodios prolongados de soledad, ansiedad o depresión, compartamos el número, hagamos contacto directamente y actuemos para ganar vidas, el activo más importante que tenemos en este, y en cualquier, momento.

