¿Qué aportan los autos “Hechos en México” a KIA?

En uno de los casos más exitosos de introducción de una marca en México, abarcando todas sus áreas tanto de producción, exportación, ventas internas, desarrollo de red y participación de mercado, KIA ha logrado un sólido quinto lugar en volumen dentro del país en tan sólo cinco años, algo que nadie más ha logrado llegando como nuevo o planteando nuevas estrategias en el país, y ya toca la puerta al cuarto lugar.

Esta semana pude platicar con Daniel Bengio, directivo encargado del producto y mercadotecnia de la armadora en México, con gran formación en la industria automotriz global, ha logrado definir vehículos para competir frontalmente en México en segmentos de mercado específicos donde la oferta de precio y equipamiento llama distintos tipos de clientes dentro de la misma gama de producto. “Lo que nosotros llamamos el “Made in México” nos colabora con el 65% de la gama que nos hace exitosos, con RIO y Forte” lo cual es un orgullo estando en el país. De nacionalidad italiana, Bengio sabe como llamar la atención del mercado mexicano, ya que sus gamas inician en las versiones LX con transmisiones manuales, llamando a un cliente de entrada a sus gamas, así como a entusiastas en sus gamas GT Line y GT, inclusive con motores turbo y más potentes en sus autos. Incluso KIA no le ha tenido miedo a subsegmentos de estos dos autos hechos en México con sus variantes hatchback, que muchos otros competidores simplemente no complican sus gamas con este tipo de carrocerías, pero en esta armadora enriquecen para llevar cada día a más tipos de clientes a sus pisos de venta.

Haciendo un poco de números, la armadora con lo que parece increíble, a cinco años ha logrado en 2018 el décimo lugar de mercado, en 2019 ya llega el quinto lugar y en algunos meses se pelea el cuarto lugar de manera importante.

“Mira nosotros tenemos un auto dentro de los seis mas vendidos del país, el RIO, que colabora para nuestro volumen de manera esencial” nos dice el ejecutivo que también para sus nuevas gamas ha especificado, por ejemplo, en Forte lo que es una de las pantallas mas grandes del segmento con 10.5 pulgadas de tamaño y la que seguramente se afianzará en más gama de modelos de la armadora.

En México además de estos dos fabricados en Nuevo León, la Seltos ha llegado para cumplir con su labor de colaborar con el volumen que quieren en el país, y sin duda, otra vez desde versiones manuales en versiones LX y hasta la GTLIne con motor más potente esta abarcando buena parte de lo que vende la marca.

Una a una gama bien planteada con vehículos de volumen o donde pocos están compitiendo como en los híbridos el KIA Niro, como en deportivos el Stinger, un mercado dejado por varios pero que quiere un buen pedazo y es líder su competencia en volumen como en las minivans, así esta dispuesto a llegar diferentes áreas de mercado y conquistarlas. Una a la fórmula que ya abarca 90% del territorio mexicano con sus famosas “Red Box” por su tamaño de frente y color rojo, que mientras se mantengan rentables en ventas y servicio para sus distribuidores – con el nivel de ventas alcanzado y las órdenes que deben estar recibiendo en áreas d servicio seguramente están con una fórmula positiva en números – deberán llegar a más y más participación de mercado en breve.

Otra de las áreas donde ha trabajado intensamente Bengio es la digital, donde ve un futuro promisorio, pero no como la única solución: “La parte digital esta siendo importante, pero no única. Nosotros la vemos como una gran herramienta y la hemos incluido desde antes de la pandemia, de hecho, hemos creado un sitio para nuestros clientes, apartatukia.com, donde hemos recopilado mas de 3230 apartados. Es una labor de equipo donde intervienen gran parte de las áreas de la empresa, tanto soporte tecnológico, como ventas, promociones, distribuidores, etcétera, para lograrlo. Pero realmente pienso que en el futuro será un mundo mixto donde lo digital no viene a substituir a lo presencial, sino a integrarse de manera perfecta”

Esta tan convencido que, aunque los apartados no dejan de llegar, su más reciente campaña de Forte lleva al cliente a probar antes de comprar, por la experiencia que representa el auto y sus atributos. “Maneja y lo entenderás”, lee su slogan donde se nota lo presencial y ya con sus distribuidores abiertos en pisos de venta y la promoción que ha hecho ya para una clásica en septiembre, muestra otra vez su enfoque en estrategia y producto exitoso.

A KIA la veremos luchar por un cuarto lugar de mercado, lo cual por cierto lo hace sin tener comerciales o pick-ups, cuando esto suceda, si es que pasa en su gama y veamos sus ambiciones de pick-ups personales o de trabajo y en tamaño chico, mediano o grande, veremos el siguiente nivel en volumen, algo que si tienen los primeros cuatro lugares de mercado.

Veamos los próximos cinco años de la marca en México, produciendo, exportando y vendiendo cada día en más nichos de mercado, seguramente será para analizar de cerca.

