La trágica despedida de Xavier Ortiz

EN MEMORIA DE XAVIER ORTIZ

El suicidio del exgaribaldi Xavier Ortiz ha provocado alerta social, ha sorprendido al público, a la industria del entretenimiento y a sus seres queridos.

Al también cirujano dentista de profesión podríamos pensar que no le faltaba nada y gozaba de buena salud, por lo que nadie se percató que por su mente pasaba un pensamiento aterrador. El que su carrera artística fuera distante de la época en que cautivó al público y a los críticos con su actuación en el musical Aventurera, dándole vida a “Bugambilia”, parece indicar que fue uno de los motivos, junto con el declive económico que vivía, y es que sus divorcios le salieron caros. En su primer divorcio, con Paty Manterola, perdió parte importante de sus bienes (casas, automóviles y cuentas bancarias) y en su segunda separación tuvo que vender la casa que tenía a su nombre para darle la mitad a la madre de su hijo, con quien se casó por bienes mancomunados.

Xavier y un servidor convivimos mucho en lo personal y en lo laboral, pues lo conocí personalmente en la década de los 90, pues jugábamos tenis en el mismo club de raqueta en donde dio cátedra de excelente jugador al mejor nivel amateur. Durante una mañana en la que jugamos juntos, en 1999, me comentó que extrañaba a sus compañeros, razón por la que en mi función de reportero en la revista TVyNovelas le pedí que reuniera a sus ex compañeros para una sesión fotográfica que nombraríamos el reencuentro, y así lo hicimos para trabajar juntos por vez primera, en la que brillaba más que sus compañeros, con calidez humana, tolerancia y carácter afable en comparación de los demás.

Posterior a ese proyecto, en el 2001 le solicité que platicara con su esposa Paty Manterola para hacer unas fotos en pareja, pero desnudos; y como siempre, con voluntad de crear y de mostrar algo diferente a su público, me comentó que lo hablaría. Así lo hizo y la respuesta fue positiva e hicimos esas fotos que fueron portada de TVyNovelas, causando furor. Pero durante la sesión nos percatamos que Paty Manterola, en comparación con Xavier, era dominante en la relación y Xavier siempre amoroso, dándole un trato digno de una reina. Recuerdo que yo no llevaba carro y él ofreció a darme un aventón a mi casa después de las fotos, a lo que Manterola se oponía abiertamente, pero aceptó al enterarse que éramos vecinos.

La última vez que le propuse hacer un reportaje especial, fue en el año 2004, mientras un servidor trabajaba como reportero del programa de TV La Oreja. Me tocó cubrir un evento de amigos y familiares para apoyar la permanencia de Sergio Mayer en la casa de Big Brother VIP III, en donde me comentó que recién terminaba un curso de actuación y deseaba impactar al público, por lo que le sugerí que buscara quien lo caracterizara de “Bugambilia”, quien lo ayudara a lucir espectacular para que durante la cercana entrega de Premios TVyNovelas llegara en personaje para acercarse a Carmen Salinas, que estaba en busca del actor que le diera vida al peculiar personaje de Aventurera, y me miró extrañado pero sonrió; apostó por la idea y la llevó a cabo. Yo obtuve el reportaje y el obtuvo el papel que le marcó su carrera.

“La escasez de trabajo y de aplausos impactan en la vida de un actor y los lleva a una depresión severa”, me dijo la fotógrafa Blanca Charolet, con quien concuerdo, y quien participó en los proyectos antes mencionados. En una conversación que tuve con ella, estaba sorprendida y triste, como la mayoría del medio artístico y periodístico por el lamentable acontecimiento. Blanca es la responsable de estas imágenes con la que ilustramos este espacio y en forma de homenaje al actor, pero también al ser humano que fue Xavier Ortiz. Ni una letra más y mejor les dejo estas fotografías que dicen mucho más….



