Vive aquí, vive ahora

¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿En dónde está tu mente? Si prestas atención, la mente suele ir y venir entre el pasado y el futuro, recuerda y cuenta historias, experiencias vividas, interpreta, imagina, suele creer que lo mejor está por venir, que la felicidad está en lo que podemos tener si logramos objetivos y metas determinadas, ¿Cuántas veces realmente habitas el momento presente?

Vivir aquí y ahora es decir sí a lo que hay, a lo que nos gusta y a lo que no, a lo que nos atemoriza y alegra, a lo que nos duele y satisface, es aceptar sin juicio, sin etiquetas, es estar presente deliberadamente momento a momento, es vivir consciente, ser testigo de lo que sucede tanto en nuestro interior como en el exterior.

Este confinamiento que a todos nos toca vivir, nos evoca a observar nuestra vida, ponernos cara a cara con nosotros mismos, darnos cuenta de qué vida hemos construido, cómo es nuestra relación con la familia, la pareja, los hijos, el trabajo, pero especialmente, el encuentro amoroso con nosotros mismos.

¿Cómo has vivido estos tiempos de guardarte en casa? ¿De qué te has dado cuenta? ¿Qué aprendizajes has obtenido? Muchos muy probablemente han estado viviendo alrededor de la queja, anhelando la vida de antes, o deseando que esto termine y volver a salir a una nueva normalidad, pero detente un momento y mira a tu alrededor, agradece lo que hoy tienes, mira cuánto has crecido, cuántos logros has tenido hasta el día de hoy, o quizás estés viviendo momentos difíciles en los que te quedaste sin trabajo.

Tu relación de pareja terminó, has perdido a un ser querido, pero detrás de estas situaciones duras, hay también mucho que aprender. Sin duda, son tiempos complicados, es una etapa en que la que la vida nos da la oportunidad de reinventarnos, de reconectar con nosotros y con nuestros seres más cercanos.

¿Qué actitud tienes ante esta etapa de tu vida? ¿Cómo estás aprovechando este regalo de poder volver a casa?

¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te llena? ¿Qué te apasiona? ¿Cuáles son tus áreas de mejora? Lo que hoy haces, ¿está al servicio de otros? ¿De qué manera tu vida, tu trabajo, impacta en la vida de otros? Entra en el silencio y la quietud, atrévete a morder la manzana y adéntrate en lo profundo de tu Ser, lo que hoy haces, ¿cómo te nutre? ¿te lleva al lugar en el que quieres estar?

Ábrete y fluye a lo nuevo, no esperes que todo vuelva a ser como antes, nada lo será, ni siquiera tú. Todo lo vivido no es mas que experiencia, crecimiento, aprendizaje, dile adiós a lo anterior, agradece, permítele a la vida que te enseñe las nuevas oportunidades, encamina cada una de tus decisiones a tu más alto bien, si antes no lo hacías, empieza a vivir en congruencia y, sobre todo, no te olvides de que tu vida es única, es aquí y ahora, no antes, no después.

