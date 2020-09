Falta de oficio y experiencia prevalece en la CNDH

El dolor es inevitable. Escuchar las historias desgarradoras de madres de víctimas y víctimas, mueven todas las fibras de la profunda rabia por la injusticia que hay en este país. No es para menos el coraje. Estamos hablando de casos de evidentes violaciones a los derechos humanos que tienen un alto impacto negativo también en nuestras comunidades.

Indolencia. Eso es lo que está sucediendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No sólo se trata de las respuestas institucionales, sino de la falta de oficio, experiencia o estrategia de quien hoy está al frente de la institución.

No es para que estuviéramos presenciando una falta absoluta de control sobre lo que está sucediendo. Esto va más allá de si las instalaciones están o no tomadas. Es una revictimización y una falta de respeto a quienes no tendrían por qué llegar a esas medidas con tal de ser atendidas.

Los costos de tener personas que no sepan cómo confrontar una crisis es muy alto sobre casos de víctimas que lo mínimo que merecen es atención y no acusaciones sobre acusaciones (incluso políticas) que no tienen sentido alguno.

Se necesita usar la capacidad institucional para responder. No es posible dejar esto del lado cuando, además, en el país se siguen vigilando derechos humanos. No echemos en saco roto que estas madres, activistas, defensoras y colectivas feministas están haciendo evidente esa indolencia e incapacidad que no se debe pasar por alto en esos casos que son ya de por sí muy dolorosos.

