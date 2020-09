PolíticaConfidencial AMLO debe “ajustar cuentas” con la Alianza federalista

AMLO y la alianza federalista. Los gobernadores que se escindieron de la Conago presentarán una propuesta de ajuste al presupuesto. Obviamente acusaron de recibido del recorte a las asignaciones, por lo que no se van a quedar de brazos cruzados y van por ajustar a la alza. Si AMLO no los oyó… ¿será el Congreso?

¿EXTRAÑAN A LÓPEZ-GATELL? Los días 15 y 16 sin conferencia del subsecretario para los temas de la pandemia por covid. La pregunta es si alguien extrañó el baile de cifras del doctor López-Gatell…

THE ECONOMIST y The Wall Street Journal fueron especialmente críticos con el tema de la (no) rifa del avión presidencial, el primero, y el diario estadounidense con el combate a la corrupción, al poner en duda que en verdad lo esté combatiendo. Al menos el 16 de septiembre se van a salvar ambos de las adjetivaciones porque no hay conferencia en Palacio Nacional…

AVIÓN Y CONSULTA van. Sin cambios en el guión, ambos temas salieron cómo se esperaba. Pese a la rifa, el avión sigue en manos del gobierno, costando mantenerlo y varado. En cuanto a la consulta para enjuiciar a los expresidentes, finalmente AMLo olvidó aquello de que lo suyo no es la venganza y ahora toca a la SCJN resolver el entuerto… así que estas historias, continuarán.

