Democracia Sin Fronteras: Elecciones de EU

Estamos a menos de 50 días para que sea la elección presidencial de nuestro poderoso vecino del norte, “el tío rico del vecindario” como cariñosamente le llaman algunos; la competencia está muy pareja y el resultado parece que será como hace cuatro años, de pronóstico reservado; para algunos como el ex alcalde de Chicago Rahm Emanuel, los votantes ya tomaron la decisión y esos 5 o 6 puntos que a nivel nacional le dan de ventaja en las encuestas a Joe Biden, ya son irremontables; para otros como el Gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, todavía faltan eventos importantes en la campaña que pueden hacer que Trump revierta la desventaja y finalmente gane la elección.[1]

En la semana pasada el tema ha sido la confesión del presidente Trump al famoso periodista Woodward, el mismo del Watergate, de que sabía del peligro del Covid-19, desde febrero, pero que lejos de informarlo así a la sociedad prefirió declarar que el peligro era menor y de que era algo político en su contra o pasajero, para no detener el ritmo de la economía, una confesión que abona a la campaña de su oponente que ha sostenido que el presidente no ha atacado bien a la pandemia , es irresponsable y a informado mal a la sociedad lo que ha aumentado el numero de muertes en aquel país. (casi 200,000)

Los equipos de ambos candidatos se están ya preparando para el primer debate del día 29 de septiembre, en donde se verán las estrategias para poder consolidar la ventaja de Biden o bien permitir la remontada del presidente; se dice que antes del 29 Trump, anunciará la existencia de la vacuna de la pandemia o por lo menos que Estados Unidos está a punto de conseguirla y en el debate pueda enfocarse en el tema económico que sabe le favorece con el electorado por el buen desempeño que traía su economía antes de la enfermedad.

Por tradición, el tema que más les preocupa a los electores de aquel país es el económico y Trump sabe que ahí está la posibilidad de ganar la elección, Biden por su parte empieza a abordar el tema económico diciendo que promoverá la política de “Hecho en Estados Unidos” para fomentar que todo el proceso de producción se lleve a cabo en aquel país y evitar que parte se realice justamente en México o en el exterior; algo desde luego que afectaría a la industria mexicana principalmente automotriz, sin embargo es un tema que verán bien los electores de los estados del norte que en 2016 apoyaron a Donald Trump.

Entre los estados que serán importantes para definir al ganador están Arizona, Georgia y Texas, que a pesar de ser estados tradicionalmente republicanos, parece según el pronóstico de Five Thirty Eight, que se están moviendo unos puntos hacia los demócratas, lo que podría representar que se cambiaran en el colegio electoral en 2020, la prueba es que los demócratas de Arizona ya ganaron un espacio en el Senado en 2018 y que la carrera por la gubernatura de Texas como nunca, fue muy reñida.[2]

Justamente este movimiento hacia la izquierda, lo explica Five Thity Eight, con la mayor presencia del voto hispano en Arizona y Texas, 65% de origen mexicano y en el voto afroamericano en Georgia. En situaciones similares se encuentran Florida y Carolina del Norte que son estados republicanos en 2016, pero que se advierte un posible giro hacia la izquierda, en Florida normalmente suele cerrarse la competencia y ser definida por la mínima diferencia, según las encuestas es difícil saber finalmente como el voto cubano americano se comportará y si no emergen los votos hispanos de otras minorías que pudieran inclinar la balanza hacia los demócratas.

Lo cierto es que a pesar de la ventaja nacional en las encuestas de los demócratas, la moneda está en el aire, y algo que llama la atención es la preocupación del equipo de Biden por contratar a equipos de abogados para defender el resultado de la elección; muchos dicen que finalmente esta resolverá en la Corte de Justicia, ya que si Trump pierde es posible que acuse de fraude electoral y señale al voto postal que ya se está emitiendo y que se contará por millones, como el causante de la desconfianza en los resultados; algo que además de interesante, resultaría histórico en una democracia que se caracteriza por el grado de madures y responsabilidad de los actores políticos y por el pleno respeto a su Constitución; sin embargo hay que anotarlo , estamos en 2020 y como hemos visto, todo puede pasar!

[1] ABC news

[2] Daniela guerrero , Informa confidencial.mx sept 9

