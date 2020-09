Thalía y su luz

Todo artista está dotado de luz; sin embargo, es cuestión de cada uno el apropiarse de ella y poner un poco en cada obra revelada, pues el destino de esas obras es precisamente iluminar el alma de quienes afuera aguardamos ansiosos.

No obstante, el camino para un artista siempre es largo y sinuoso por tratarse de una carrera de resistencia, esfuerzo y perseverancia. Por ello, es que los artistas mexicanos que han logrado consolidarse en la música, tienen claros sus objetivos y trabajan en ellos basados en su propia luz, luz que genere la energía que necesiten sus fans y emociones para el público en general.

Thalía es una de esas artistas, que sin importar lo que llegue para ella, se apropia del proyecto y lo envuelve, manteniendo siempre su esencia y su historia de toda una vida.

“Exactamente tenemos esta canción que se llama La luz. Estoy muy emocionada porque llega en estos momentos donde más necesitamos de positividad, alegría, esa inyección de luz. De pronto estamos en este limbo –o así yo me siento– de que no podemos aterrizar o tocar esta nueva realidad, el futuro. Vemos de pronto esa luz al final del túnel que se está haciendo cada vez más chiquita. Y yo creo que este tipo de canciones nos dará fe, alegría, esa entereza que se necesita de salir adelante; por ejemplo, el coro, que es ‘que la luz se apague, pero que la música no pare’, o sea que el corazón siga su ritmo”.

Con esas palabras, resuena fuertemente la gran actitud que tiene Thalía ante la vida, su gran energía y cómo a través de los años ha logrado contagiar esos atributos en el resto del mundo.

Y es que hoy en día no sólo el planeta está sufriendo transformaciones, sino que la música se encuentra quizá en una de sus épocas más especiales, una época en la que las colaboraciones son clave, en la que los géneros se fusionan y en la que hemos sabido sentir este arte más cerca que nunca, a pesar de la distancia.

“Sabemos lo que ha venido, lo que ha pasado, hoy día las colaboraciones son parte de la música, cosa que antes no eran tan visto, tan aceptado y ahora es como muy orgánico. Yo que he estado aquí bastante tiempo creando música, entreteniendo a la gente, la verdad es que sí siento que esta nueva plataforma urbana es el nuevo pop global”.

En la vida, Thalía es de las que tienen la fiel idea de que hay que avanzar un día a la vez. Su secreto es ir de a poco, aceptar, digerir y dejar que tu mente se libere para que así trabaje mejor y aproveches tu inspiración, tu pasión y tu luz, al máximo.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro