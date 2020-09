PolíticaConfidencial: Anaya y lo que no dijo

Pedro Flores, titular de la unidad de administración y finanzas de la Secretaría de Salud, no está muy contento con la propuesta que hicieron los padres de niños con cáncer en sus esfuerzos por dar solución al desabasto de medicamentos. Nos platican que hasta hizo gestos cuando las familias plantearon tener una reunión con representantes de la industria farmacéutica nacional. Mientras tanto el abasto sigue pendiente, porque Canadá y Argentina no pueden vender muchos fármacos para cáncer a México, mientras que EU y países europeos los ofertan hasta 4 veces más que su costo en genéricos.

Porfirio Muñoz Ledo no suelta a Morena. Ahora dio declaraciones al diario español El País y siguió tundiendo al avispero. Por lo pronto, Mario Delgado no se sale del guión y sostiene que no tiene padrino. Por lo pronto se van decantando las posibilidades en Morena… a ver quién sale vivo.

Ricardo Anaya y lo que no dijo. El gobierno de AMLO “es un desastre”, calificó. Y anunció giras en universidades y en colonias. A ver si es cierto que va a gastar suelas. Pero lo que no dijo es que quiere ser diputado en el 2021 y candidato presidencial en el 2024… o a poco es puro amor al arte. El panista no cambia.

AMLO usa siempre a Roosevelt sin entender su significado. En su mensaje a la ONU, el presidente habló de las libertades de palabra, de creencia…. Quizá la mayor lección de Franklin D. Roosevelt, a quien AMLO siempre gusta citar como ejemplo, fue la constante perfección de la democracia con mayores libertades públicas… mientras, en México parece que vamos al revés.

