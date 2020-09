Democracia Sin Fronteras: Elecciones en Bolivia

El próximo 18 de octubre se realizarán las elecciones generales en Bolivia para elegir al presidente, vicepresidente, senadores y diputados; finalmente a principios de este mes se ha determinado llevarlas a cabo, después de que fueron aplazadas ya dos veces debido a la pandemia, Covid-19, gracias a un acuerdo logrado entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los partidos políticos que participarán en ellas.

Hay que recordar que estas elecciones se realizan en virtud de que los anteriores comicios de octubre de 2019, fueron anulados, debido a las irregularidades presentadas el día de la elección que generaron un fuerte reclamo popular que llegó a ensangrentar las calles de Bolivia y provocaron a los pocos días la renuncia del ex presidente Evo Morales, quien como sabemos estuvo refugiado un tiempo en México, para posteriormente viajar a Argentina en donde finalmente encontró asilo.

Se ha considerado que el rompimiento del orden democrático constitucional inició con el intento reeleccionista de Morales en 2018, que después de perder el referéndum popular que el convoca para legitimarse como candidato por cuarta vez recurre, ante el propio Tribunal Supremo Electoral argumentando violación a sus derechos políticos; lo que provoca que a finales de aquel año en votación dividida y cuestionada, este Tribunal, le permita el registro para la reelección.

En Bolivia existe la regla de que, si el candidato puntero no llega a tener una diferencia de al menos 10% con el segundo lugar, se tiene que realizar una segunda vuelta electoral para determinar finalmente al ganador de las elecciones presidenciales.

Lo que detona las alarmas de un posible fraude electoral es que el día de la elección pasada a las 19:30 horas , el (TSE) da una conferencia de prensa para anunciar el adelanto del conteo del 89.3% de las actas electorales que habían sido transmitidas hasta ese momento, de lo que se advertía con claridad por la tendencia anunciada, que sería necesaria una segunda vuelta electoral ya que la diferencia entre los candidatos punteros no sería al final de 10% o mayor, sin embargo después de este momento el TSE interrumpe el conteo de las actas sin motivo aparente y este no se reanuda sino hasta muchas horas después para anunciar que Evo Morales había sido reelecto y que la diferencia de más de 10% no hacía necesaria la realización de una segunda vuelta electoral. Ya para ese momento la violencia en las calles de la Paz, no se podía contener.

De acuerdo al informe final del análisis de la integridad de la elección que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) con más de 35 especialistas de 18 nacionalidades, se detectan dos irregularidades mayores; la existencia que se ocultó de un sistema paralelo de computo de resultados, que no fue debidamente auditado, a cargo de la empresa que había sido contratada para instalar el sistema (NEOTEC), y los resultados que arroja el análisis del ultimo 5% de las actas que se recibieron, después de las 8 pm, que correspondieron a la votación de 47 municipios en donde el partido del Ex presidente Morales obtiene el 91% de los votos, 34,718 de 38,000, lo que le permitía justo evitar la segunda vuelta; siendo que en ningún otro lugar del país hubo casillas con esta ventaja para su partido (MAS), lo que hace presumir que el resultado del conteo de estas actas fue indebidamente manipulado.

La siguiente elección de Bolivia precisamente por esto reviste un interés especial, Evo Morales ya no estará en la boleta, pero si participará su partido político MAS (Movimiento al Socialismo) con el candidato Luis Arce, participará Carlos Mesa de “Comunidad Ciudadana”, el candidato de la elección pasada que quedó en segundo lugar y entre otros, participará la presidenta Jeanine Añez, de la alianza “Juntos”, quien tomo el lugar de Morales después de su salida del país.

Según las ultimas encuestas de septiembre pareciera ser que entre los tres candidatos se dividirán los votos en tercios, lo que hace suponer nuevamente, la posible realización de una segunda vuelta electoral; la noticia que desde ahora empieza a perturbar el orden democrático es la declaración de Evo Morales que señaló “que la vacuna en contra del Covid-19 se podrá tener para los bolivianos en breve, si es que gana el candidato de su partido en la elección del 18 de octubre”.

Sin duda será una elección de pronostico reservado que habrá que seguir de cerca, máxime si tomamos en cuenta que, si gana el partido del MAS, Bolivia se sumará al Grupo Puebla, que integran los gobiernos socialistas de América, entre otros Argentina, México y Venezuela.

