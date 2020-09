El regreso de Angélica Rivera a las telenovelas

El fin de semana tuvimos una maravilla de programa, me refiero a la entrega del Emmy. En medio de esta pandemia no sabíamos cómo iba a ser; desde el preshow, nos di nos cuenta de qué iba a tratar. Me encantó esa alfombra roja con una pantalla conectada con el artista que “se suponía” que desfilaría por ahí. Ahí íbamos captando esta nueva normalidad.

Pero cuando empezó la transmisión vimos a un maestro de la conducción como Jimmy Kimmel haciendo lo suyo; al principio yo me creí que estaba lleno el teatro, pero no, era un video de una entrega anterior, pero lo hicieron tan bien que parecía real.

Otra de las cosas que me encantó fue ver a Jennifer Aniston Interactuando con Jimmy y jugando con el asunto de lo que vivimos a diario en cuestión de sanitización. Pero aún más me fascino fue ver Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow que se juntaron para ver la ceremonia de entrega y bromearon con el anfitrión de la ceremonia. Wow, para todos los fans de esta serie fue icónico esto.

Creo que es de lo mejor que he visto de lo que va en este 2020. A la mayoría de todos nos gusta escuchar rumores, chismes y enterarnos de cosas antes que nadie. Y este fin de semana no fue la es excepción, ¿por qué se los digo?, pues resulta que me quedé con la boca abierta de el notición que escuché en una plática casual.

Ustedes se acuerdan de la telenovela "Mirada de mujer", estelarizada por Angélica Aragón y Ari Telch, gran trama que haría historia en los canales de la televisión mexicana. Resulta que Televisa está pensando en el remake y más me quedé con la boca abierta de quiénes son los que protagonizan este nuevo suceso. Verdad que ya los tengo en ascuas, pues así yo estaba cuando me lo estaban contando.

Agarrense que la pareja será nada más y nada menos que Angelica Rivera y Carlos Rivera; así como me lo dijeron se los cuento y cómo no soy díscolo se los comparto. Se imaginan el trancazo que será esto. Porque si la ex-primera dama acepta será su regreso por la puerta grande al mundo de los melodramas; y la pareja no me disgusta para nada, al contrario se me hace fresca y de mucho punch.

Si todo resulta verídico, porque me lo contaron de las más altas esferas de esa empresa, ya muero por verla.

