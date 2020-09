La rompe fronteras

Si bien, cada país tiene su propia apropiación cultural y musical, también es bien sabido que la música ha sabido dotarse de universalidad. Esta cualidad, le ha permitido al arte más escuchado en el mundo, romper las fronteras de lo inimaginable y acoger distintos ritmos en una misma melodía.

Anitta, es una de esas artistas dotadas de universalidad que no solamente ha logrado obtener fama y reconocimiento, ‘Me Gusta’, es un claro ejemplo de ello, es una colaboración inimaginable, mezcla de ritmos, refugio de culturas musicales, y una clara señal de mucho trabajo y el fruto que da cuando se exploran beats y se encuentran a los cómplices prefectos.

“Esta canción, ‘Me Gusta’, es la primera canción que viene con las características que vamos a traer en mi álbum, en todo mi nuevo álbum vamos a venir con esta mezcla de Brasil con la cultura latina en español porque, aunque Brasil es un país latino, como hablamos portugués son culturas separadas. Y es el comienzo de esta experiencia de mostrar nuevos ritmos y de mostrar mi país”.

A pesar de que las puertas de la industria del entretenimiento en vivo han sido cerradas de forma temporal, la realidad es que la brasileña se ha concentrado en mantener su mente enfocada en ella, su entorno para fortalecerse en lo personal y convivir con su familia.

“Me puse muy triste por todas las cosas que se cancelaron, íbamos a hacer un concierto en Coachella, íbamos a hacer todos los lanzamientos que estamos haciendo ahora, me puso triste pero me di cuenta que necesitaba este tiempo conmigo misma, de estar en casa, de aprovechar a mi familia, a mis perros, mi cuarto, yo tengo mi casa hace 5 años y nunca he dormido más de una semana en mi casa y eso fue muy importante para mi, antes de ser cantante.

“Mi sueño era tener una casa porque tenía una realidad muy humilde, y hoy que la tengo, no estoy en casa nunca, así que después de que pasé más de cuatro meses sin salir de casa, decidí que nunca más voy a dejar pasar tanto tiempo sin estar conmigo misma, aprovechar a mi familia, porque esto es muy importante para nuestra salud mental”.

Y aunque el final del 2020 está a nada de envolvernos, el año aún parece demasiado largo para ella y todos los planes que tiene en puerta.

“Este año sale la segunda temporada de mi serie de Netflix, debe estar saliendo por noviembre o diciembre y después creo que el álbum, espero que todavía salga este año, y no se si será posible pero estamos trabajando para que salga antes de que acabe el año”.

Y es precisamente ese esfuerzo, el que hace de Anitta una artista decidida a seguir su conquista en el mundo de la música.

