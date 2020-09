La sabiduría de abrir posibilidades… “Kintsugi en tu vida”

Por Celina Gómez Puente

Cada día vivimos situaciones donde nos encontramos en encrucijadas, donde nuestro entorno se vuelve complicado, y a veces hasta caótico. Esta pandemia ha cambiado nuestras vidas, muchas veces nos ha llevado a extremos no pensados…, la violencia doméstica y social ha crecido un poco más…

Dentro de nosotros tenemos una voz, una sabiduría organísmica que nos dice qué necesitamos… nuestro cuerpo nos habla… nos da mensajes y lo acallamos, nos desconectamos de nosotros mismos.

Prefiriendo escoger lo que el otro escogería, lo que el otro nos dice que hagamos…, consensamos nuestras decisiones, nos quejamos, damos nuestro poder a otros… y finalmente perdemos nuestro centro.

Es importante DESPERTAR, poner pausa y no reaccionar impulsivamente. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, por tomar decisiones a última hora, cambiando las nuestras…? Empecemos a abrir posibilidades diferentes y comenzar a dar nuevas soluciones. “Si haces lo que siempre has hecho obtendrás lo que siempre has conseguido” (Tony Robbins). ¡HAZ OTRA COSA! por favor.

En Física hablamos de resiliencia, que es la propiedad de los materiales que acumulan energía cuando son sometidos a situaciones de estrés como las rupturas; poco después de un momento de tensión, pueden o no dañarse, y si es así, tendrán la capacidad de volver a la normalidad.

Nosotros también tenemos resiliencia, que es la capacidad de superar eventos traumáticos, de tener un desarrollo adaptativo positivo, adecuado a pesar de circunstancias muy adversas. Poder proyectarnos al futuro con entereza, convirtiendo el dolor en una virtud.

A pesar de nuestra educación, de nuestros padres, de nuestros entornos, de nuestros abusos, o de ser abusados, de ser muchas veces sobrevivientes de violencia psicológica o física, de nuestros apegos podemos volver a nuestra forma original, que es creación divina. “El espíritu no enferma” (Viktor Frankl).

Nuestro tipo de apego, refiriéndome a esa dinámica al interior de la familia, con modelos de funcionamiento de los padres y a la coherencia en sus narrativas; (Mary Main, 1985) donde desarrollamos un tipo de seguridad base, por haber crecido en donde lo hicimos, en una experiencia individual, única e irrepetible.

Quizá quedamos en un apego inseguro/evitativo , por tener unos padres desidiosos y vamos por la vida creyendo que estamos desapegado, pero ese desapego es ansioso.

Quizá en un apego inseguro/ambivalente por tener unos padres preocupados o enredados, poco disponibles emocionalmente y vivimos con conductas pegajosas.

Quizá en un apego “seguro”, con padres autónomos, con una disponibilidad física y emocional necesaria y con un diálogo abierto.

Te invito hacer arte “Kintsugi”, en repararte a tu forma original divina, sin ocultar tus fracturas o disimularlas, sino pegarlas y resaltarlas espolvoreando oro, plata o platino, siendo un artesano calificado y dándole una transmutación, una transformación a la estética interior.

“Lo que no te mata te hace más fuerte” (Friedrich Nietzche).

Gracias por leer.

