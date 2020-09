PolíticaConfidencial México ¿Libre?

• Científicos olvidados. En los años del “neoliberalismo” –como a este gobierno de la 4T le gusta referirse– la ciencia siempre fue relegada. Esta semana, desde el Congreso pondrán punto final a fideicomisos. Además de otras decisiones tomadas desde el Conacyt, esto tiene altamente preocupada a la comunidad científica. La Academia Mexicana de Ciencias levantó la voz, pero para la 4T todo parece indicar que la República no requiere científicos…

• Morena sin tiempo. Cada vez se agota el tiempo en el partidazo para que guarden las cazuelas y se pongan de acuerdo. Pero el encono crece. Nos dicen que en Morena esperan pronto una señal de las alturas para que se defina quién tomará las riendas del partido…

• México, ¿Libre? Esta semana nos cuentan que es definitiva para el partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón. El cabildeo de esta ex pareja presidencial está por todo lo alto en el Tribunal Electoral. Nos dicen que es probable que tengan partido… ¿del plato a la boca? Ya veremos.

• Omar García Harfuch anda levantando polvareda. El secretario de Seguridad de la CDMX reapareció públicamente luego del atentado que casi le cuesta la vida. Pero, según le declaró a Azucena Uresti, esto no tiene nada que ver con pasar a una posición federal.

