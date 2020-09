Subaru es japonés, es seguridad, financiamiento y crecimiento en México

Esta semana pude manejar por algunas horas la nueva Subaru XV 2021 con su director general en el país, Dai Hosoya, como copiloto. Una gran ocasión para pasar varias horas platicando de la nueva era de Subaru en México y la labor que ha llevado en los últimos 36 meses que ha estado en el país.

Hay que recordar que Subaru llega y funda una nueva empresa en territorio nacional hace tres años, para renovarse totalmente y conseguir satisfacción a clientes, nueva filosofía en servicio, renovación de distribuidoras y procesos.

Puedo decir que Dai Hosoya ha llevado la gestión mas exitosa que Subaru ha tenido en México, lo explico por el crecimiento en ventas que ha sido mes con mes e inclusive al comparar el año pasado contra este 2020 aún con pandemia. Con planeación estratégica, en todos los sentidos de negocio ha conseguido hoy una base de clientes que seguramente estarán como los más leales del país.

Tal es la cantidad de acciones, que esta semana hay varias noticias que me compartió. Antes que nada, la gran noticia de la creación de su financiera, Subaru Financial Services, que entra en funcionamiento el primero de octubre, para dar mayor accesibilidad y servicios a autos nuevos, seminuevos y hasta seguros de vida y desempleo, y lo hace con el respaldo de Toyota Financial Services, que, con 18 años de haber estado en el país, le aportan una solides única.

Manejando la Subaru XV 2021 en su versión Limited CVT, con Symmetrical All Wheel Drive y el sistema de frenado de emergencia Eye Sight, el señor Hosoya me platicó planes de producto. Primero que nada, he de destacar que esta nueva camioneta, su más pequeña para cinco pasajeros, llega y esta lista desde su versión Premium de 439,900 pesos en versión manual de seis velocidades, pasando por la Premium CVT de 459,900 pesos y, precisamente la que probamos que fue la Limited CVT en 529,900.

Descubrí que la importancia de esta XV hoy renovada en su frente, con nuevos colores, combinaciones de interiores y algunos cambios técnicos como sus resortes de suspensión, cuenta por el 40% de las ventas de la marca.

En este año también el directivo y su equipo, impulsa el programa de personalización, siendo una de las características del interior de la XV su gran calidad, costuras aparentes de distinto color y combinaciones, con lo que se puede especificar también con el color exterior que quiera el cliente, sí lo desea puede especificarlo y se lo mandan a hacer a su gusto en la planta en Japón, para en tres meses entregarle su auto.

La Subaru XV 2021, que nos demostró manejo en lodo, pendientes, subidas resbaladizas, cruce de lagunas y ríos, así como sus capacidades todo terreno que sirven para comprender su seguridad en ciudad, tendrá otras sorpresas en próximos meses, ya que nos confirman una nueva versión más adelante, además de un nuevo color que estará llegando en diciembre, adicional a los que ya ofrecen nuevos como el Plasma Yellow Pearl, que es el color de lanzamiento.

Otro de los secretos que me reveló es que esta tomando las últimas órdenes para el BRZ, un auto deportivo que hace historia pues va de salida y muchos entusiastas quieren por su deportividad, así que habrá quien todavía pueda pedirlo, se lo producen estos últimos meses en Japón y lo importa Subaru.

Como su prioridad es la atención al cliente, su programa de garantías extendidas también esta mas preparado que nunca, inclusive esta pensando en clientes antes de esta reestructura que tengan uno de sus vehículos hasta con cinco años de antigüedad con un diagnóstico en agencia pueden acceder a la garantía original otra vez.

Subaru, parece imparable su mando y aunque nunca ha querido ser una marca de volumen y alto lujo, si quiere ser ese vehículo especial, de gran seguridad y manejo para los clientes.

Su motor bóxer de cuatro cilindros y 152 caballos en XV 2021, cuenta con modos de manejo “SI Drive”, inteligente para ser lo mas eficiente posible, el “S Mode” para avivar las reacciones y un manejo deportivo, así como el “X Mode” para terrenos difíciles y fuera de camino, con transmisión manual de seis velocidades, y descubrimos la CVT con modo manual con paletas al volante con siete velocidades, de la cual el mismo Sr. Hosoya me explicó que funciona de esa manera tan deportiva y eficiente pues es la misma Subaru que la hace para sus vehículos no la compra a proveedores.

Así, con el estreno de una camioneta XV 2021, sus nuevos interiores y diseño frontal, pude platicar con él para entender lo que a muchos parece increíble, su crecimiento mes con mes aún con la pandemia y año contra año, lo que puedo observar es que la estrategia está en pleno, que los distribuidores están mejor preparados que nunca, las opciones de adquisición por la financiera, las áreas de servicio mejor entrenadas de su historia en el país, con refacciones y respaldo, aunado a que el producto esta siendo muy aceptado en cada segmento donde compite, y lo que falta por presentar…

Dai Hosoya, de gran experiencia automotriz por ejemplo en áreas importantes en Japón y quien fuera director de Subaru Italia, ubicado en Verona, en tres años junto con Keita Inoue, otro alto directivo encargado del área comercial en el país, han hecho el equipo que lleva hoy récord y que nos deja sentir la seguridad que nunca al comprar, dar servicio, financiar y manejar un Subaru, en cinco años seguramente su participación habrá crecido para ser tan fuerte como en otros mercados.

Ellos tomaron a Subaru México con un reto que parecía una montaña muy difícil de escalar, tal como la que sorteamos con la XV 2021 para subir a lo más alto del Ajusco, pero hoy la han dominado, viendo la siguiente cima en el horizonte para Subaru en México. Espere y verá.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro