De pena ajena los premios Ariel por canal 22

Saben que por lo regular no me quejo de nada y mucho menos busco tirarle a alguien. Pero lo que sí quiero que sepan es que hago una crítica constructiva de lo que veo y en mi humilde punto de vista hay cosas que no me gustan y mejor evito hablar sobre de ellas. Pero hay algo que merece la pena decirlo y en el mejor de los planes ¿A qué me refiero? A los premios Ariel 2020 que se transmitieron por canal 22.

Cuando los sintonicé dije “!Oh por Dios!”, como dijera mi querido maestro y amigo Álvaro Cueva, “me quiero morir”. Aquello era de no creerse. Para empezar, la escenografía era horrenda, les juro que me remontaba hacia 20 años atrás en el tiempo cuando Imevision hacía sus programas, pero la diferencia es que tenían hambre.

Hambre de querer competir con Televisa que era su única competencia en ese entonces. Otro detalle fue la conducción de Roberto Fiesco, director de cine que ahora es conductor de televisión, gran error por parte de quien lo puso ahí. Si en años anteriores el canal 22 se distinguió por tener programas especiales dignos, con conductores y periodistas de la fuente como Julio Lopéz haciendo un trabajo impecable, por qué no lo pusieron a conducir.

En su lugar vimos a un señor que no tenía idea de la conducción y si fuera poco demeritando al evento con su vestimenta. Que alguien le explique que es una gala. Son los premios más importantes de nuestro país; desencajaba con Verónica Toussaint que iba vestida para la ocasión. La producción era patética, error tras error, los hicieron más largos y aburridos.

En serio, ¿por qué no pidieron ayuda o se asesoraron? Neta que como espectadores fue una muy mala experiencia, con ganas de cambiar de canal, parecía que no habían ensayado o que las personas de producción no tenían comunicación unos con otros. Entiendo perfectamente que no hay presupuesto, que la cultura a este gobierno no le interesa.

Pero al menos deberían hacerlos dignos, simples, sin chistes baratos y albures. Señores de canal 22 échenle ganas, desde ahora deberían planear la próxima para que no lo hagan al vapor, porque eso fue lo que se percibió. Insisto, es el máximo galardón a la cinematografía de nuestro país y se merece algo de mayor calidad.

