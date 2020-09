Democracia sin fronteras

Uno de los momentos más importantes dentro de la etapa de las campañas electorales en los distintos países democráticos, es el debate entre los candidatos presidenciales; son encuentros en donde el electorado puede ver su carácter, su personalidad, su destreza y rapidez mental; su carisma y empatía, así como los conocimientos y propuestas sobre los distintos temas que le interesan a la sociedad.

Desde luego es un momento en donde los estrategas de campaña tienen que tener el pulso de lo que pueda suceder en el debate, cuales pueden ser los ataques del oponente, como responder a los cuestionamientos sobre temas complicados o digamos de menor fortaleza del candidato y que actitud se debe tener dependiendo de la posición del candidato en las encuestas; no es lo mismo llegar como puntero que como segundo o tercer lugar, a que parte del electorado conviene dirigirse para que reafirme su decisión y cual es susceptible todavía de ser convencido?.

Se ha dicho que los debates son un Show televisivo y por ello deben de ser dinámicos, no aburridos ni tediosos; el moderador tiene la responsabilidad de hacer las preguntas y permitir no solo las respuestas sino las replicas y contra replicas de los propios candidatos, los cuestionamientos personales que se puedan hacer, respecto de temas que estén en la opinión pública o que se hayan comentado por ejemplo en redes sociales.

En realidad es difícil saber si un debate presidencial realmente puede influir de forma importante en los resultados electorales; en el caso de nuestro país, si bien fueron muy importantes en 2018, los mismos poco afectaron la tendencia que ya señalaban las encuestas respecto de los resultados, se dice que el electorado que ya decidió, simplemente reafirma su voto al escuchar el debate y es el electorado indeciso el que puede por el debate, decidir su voto; por eso es que lo principal para el candidato puntero no es ganar el debate, sino no perderlo de forma evidente y para quien tiene que remontar en las encuestas la prioridad definitivamente es ganar el debate.

En el Debate de los candidatos a la presidencia de E.U. el que llegó como favorito en las encuestas aunque ya no por muchos puntos es Joe Biden, 6% a nivel nacional y cerca del 3% en estados llamados bisagra, que además tiene la ventaja de no ser gobierno actualmente; llegó a no perder esa ventaja y el Presidente Trump llegó a tratar de seguirse presentando como en 2016 como un outsider del sistema es decir una persona diferente a los políticos tradicionales; a reiterar que ha hecho un gran papel en lo económico y que ya está gestionando las vacunas y remedios para el Covid-19.

El debate de los candidatos a la Presidencia de E.U. tiene un significado importante principalmente para definir a los estados columpio o bisagra, (Michigan, Ohio, Arizona, Florida y Texas) en donde se acumulan los indecisos, los temas principales que incluso se plantearon previamente, fueron; la estrategia para enfrentar al Covid-19, el racismo y la recuperación económica, en donde el actual presidente ha sido cuestionado ya que es quien tiene la responsabilidad del gobierno y se sabe que representa a la mayoría del voto blanco y conservador.

En próximos días veremos seguramente muchos análisis respecto de quien se puede decir que ganó el debate en Cleveland; sin embargo también será interesante ver en el post debate, como evoluciona con datos duros, un tema que el lunes 28 fue de ocho columnas tanto en el New York Times como en el Washington Post y es el tema del pago mínimo de impuestos, se dice 750 dólares en dos años, por parte del Presidente Trump; mucho menos de lo que pagan los mexicanos migrantes que trabajan en los campos; algo que le puede pegar en su discurso de ser diferente a los políticos corruptos y que lo pone en un problema además de carácter político, jurídico y moral.

Finalmente habrá otros dos debates más de los candidatos presidenciales antes del 3 de noviembre y uno de la candidata y el candidato a la vicepresidencia, habrá que darles seguimiento, en estos próximos 34 días.

