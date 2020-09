¿Un gobierno de la CDMX para todos?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum utilizó las herramientas de gobierno a su conveniencia y ganancia política. Al mismo estilo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria capitalina señaló a una persona desde sus oficinas utilizando toda la fuerza del gobierno capitalino, sin pruebas ni razón.

Lejos quedaron los años en donde Sheinbaum se asumía como una luchadora social y era empática con las causas de las mujeres. Lo que sucedió durante la su rueda de prensa virtual es lamentable. Vemos a un gobierno Federal y local en la Ciudad de México molestos y rebasados, echando culpas a terceros sobre su falta de empatía e incapacidades. Lejanos de muchos los problemas sociales y enfrascados en su pequeña realidad de sus palacios de gobierno.

La tentación de utilizar la fuerza del estado es grande para los gobernantes totalitarios, sin embargo, muchos hubieran pensado que la mandataria local estaría mejor asesorada y no hubiera aceptado un mensaje que parece no salió de la oficina. El recuento de daños es importante para ella, muchas ciudadanas y ciudadanos que la apoyaban hoy no tienen argumentos para defenderla.

Tiró a la basura en una rueda de prensa lo que había ganado con el manejo de la pandemia en la Ciudad de México. Pues el reconocimiento en ese sentido era notable, pero un gobernante tiene que serlo todos los días y para todos, no solo para los suyos.

La polarización es responsabilidad de todos, mucho más de aquellos que están en el poder. Los mensajes de intolerancia salen por lo regular de Palacio Nacional y son secundados por los funcionarios federales y la propia Jefa de Gobierno. Hoy meter en la bandeja del conservadurismo a todo aquel no piensa como ellos es muy peligroso, más a las mujeres que no piden otra cosa que lo que les prometió esta administración.

Claudia Sheinbaum cometió una pifia mayúscula y eso le cobrará factura, si fue una decisión de ella y su equipo es lamentable, si fue por órdenes de López Obrador es además de lamentable sumamente grave. En cualquier sentido ella pierde, las mujeres pierden, todos perdemos. Porque lo que vemos una vez más es que tenemos un gobierno para unos cuentos y no para todos.

Las protestas tienen razón de ser, nadie niega que las mujeres tienen toda la razón para salir a las calles y protestar de la manera que sea. La violencia sigue y los números son alarmantes contra las mujeres. Hubiéramos pensado que desde el gobierno de la CDMX hubiera empatía, no fue así, mal día para las mujeres, mal día Claudia Sheinbaum, mal día para todos.

