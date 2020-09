PolíticaConfidencial Hugo López-Gatell consigue días de respiro

• Hugo López-Gatell salvado por la campana. Resulta que el subsecretario tenía programado comparecer en el Senado este miércoles, peeeero alguien muy poderoso en la Junta de Coordinación Política le sacó las castañas del fuego al subsecretario de Salud y se acordó posponer para unos 15 días más tarde. ¿Muy ocupado el subsecretario? Al fin que no hay dudas de su trabajo para enfrentar la pandemia por Covid-19…

• AMLO contra los fideicomisos. No importa si estos instrumentos son para científicos, mujeres, periodistas o para atender desastres naturales. No importa que las comunidades periodísticas, científicas, artistas y ONG adviertan que se alista un severo golpe. El problema no es la medicina, sino que quieren matar al paciente. ¿Hay corrupción? Que se castigue, pero ¿para qué poner el riesgo a las personas?

• PRI-PRD, ¿aliados electorales? Aquí le habíamos anticipado ese escenario. Nos adelantan ahora que sus primeras alianzas, para 2021, se perfilan para las gubernaturas de Coahuila y Zacatecas. Los números en los cuarteles perredista y priista les dicen que juntos pueden vencer a Morena. Particularmente, en Zacatecas tienen hasta nombre de ese gallo, de muchos colores, porque podrían incluir al PAN…

• Ex presidentes y los Zavala-Calderón están en ascuas porque las próximas horas serán definitivas para la consulta para enjuiciar a los antecesores de AMLO y para el partido México Libre. Saquen las palomitas, porque las negociaciones y cabildeos están a todo vapor.

