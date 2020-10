Quiero aprovechar este espacio para agradecer a Tops México el Galardón a El Comunicador con Mayor Influencia en México 2020, de las Empresas Socialmente Responsables en México, y junto con ellos, a mi casa: Grupo Radio Centro, al Sr. Francisco Aguirre, al Sr. Juan Aguirre, a mi gran equipo de trabajo, a nuestros patrocinadores, a las marcas que han creído en mí para crecer juntos, a la radio en México; por supuesto, a mi amado público que, como siempre lo he dicho, es el mejor público del mundo, y al #EfectoPositivo que formamos todos con lo más grande de nuestro espíritu.

Estos 25 años al frente de un micrófono han sido un camino de incontables experiencias sincrónicas y mágicas, y de grandes satisfacciones que han rebasado mis más locos sueños con realidades de inmensa belleza. Si bien el andar no ha sido fácil, cada momento ha valido la pena, y son justamente los retos, las pedradas y los obstáculos, las joyas que me han regalado mayores oportunidades de crecimiento.

A 25 años de mi primera vez en una cabina de radio, sigo creyendo cada mañana con la misma fe, en el poder de la música, en el poder de la conciencia humana, en la tremenda potencia que tenemos cada una y uno de nosotros y en conjunto, para cambiar las realidades que no nos gusten, pero más que cualquier otra cosa, sigo sorprendiéndome con las maravillosas historias de éxito, de resiliencia, de pruebas superadas, de milagros, e infinidad de demostraciones de lo mejor del alma humana reflejada en mis radioescuchas, que hasta las lágrimas y hasta las fibras más profundas, nos han conmovido a mi muchedumbre y a mí, para seguir entretejiendo increíbles vivencias día con día.

Por entero, ha sido “el de allá arriba” y el eco de las presencias invisibles de cada uno de los seres que me honran con su atención, los que han hecho posible que el #EfectoPositivo se multiplique como un enorme oleaje que va de ida y vuelta, envolviéndonos a todos.

En muchísimas lecturas, frases, entrevistas, intervenciones de mi amado público, hemos corroborado el valor que tienen los pensamientos, palabras, emociones y acciones positivas, y cómo podemos sacar avante el barco de nuestras vidas cuando estamos unidos.

Doy gracias a Dios porque me permite hacer lo que más amo y que descubrí como vocación desde que tengo memoria; por cada una de las temporadas de siembra y de cosecha; por cada ser que he tenido el honor de conocer por medio de mi cabina de radio; pero, principalmente, porque cuando me he preguntado: ¿qué es lo que haría aunque no me pagaran?

Me sigo remitiendo inevitablemente a abrir un micrófono para compartir lo que acabo de aprender, o de experimentar, lo que me hace vibrar, o enfurecer, lo que me hace reír hasta las lágrimas, lo que me ha hecho bien o mal, lo que me apasiona, lo que me desilusiona, lo que me divierte, lo que me conmueve, lo que me parte, y lo que me vuelve a armar, lo que creo, y lo que no creo, pero al final, lo que soy, que creo que es lo más genuino y auténtico que puedo dar.

Gracias de todo corazón y con toda humildad a quienes me han reconocido a lo largo de este trayecto, del que sin duda forman una parte fundamental.

