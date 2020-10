PolíticaConfidencial El cobijo de la 4T a Durazo

• The Financial Times pone en dedo en la llaga al señalar que la SCJN es la última institución en el país en ceder a los designios presidenciales. La crítica enderezada por el comité editorial del influyente medio londinense es de antología al describirlo como “populista autoritario”. Así será la respuesta… saquen las palomitas.

• Alfonso Durazo llega con todo el respaldo del gobierno federal a pelear la gubernatura de Sonora. En la gira del fin de semana fue apapachado como un “gran servidor público” por el mismísimo AMLO. “Ese es mi líder”, como decían en aquellos viejos tiempos…

• Morena no acepta tropezones. El jueves pasado, en su ansia por aprobar cuanto antes la reforma que desaparece 109 fideicomisos, cometieron una serie de errores que llevaron, incluso, a una falta de quórum en el salón de plenos. “No hubo una negociación torpe”, dicen… esta semana va la estocada final, “haiga sido como haiga sido” y aunque admitan que algunos tienen desempeño “impecable”.

• Redadas contra migrantes en Chiapas. Hace unos días el presidente expresó su “sospechosismo” por las nuevas oleadas de migrantes centroamericanos que van rumbo al norte. Le pareció muy raro que ocurran en uno de los momentos clímax de la campaña presidencial en Estados Unidos. Dicho lo anterior, ahora ya comenzamos a ver las redadas en el sureste, ¿eso lo va a aplaudir Trump?

