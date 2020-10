Reik realiza la colaboración del año con el grupo Firme

REIK Y GRUPO FIRME, LA COLABORACIÓN DEL AÑO

“Con la falta que me haces” es el tema musical de Reik que tiene más de 15 millones de vistas, y al ser una canción del gusto de grupo Firme, decidieron cantarla en un video que postearon a través de sus plataformas digitales, lo que originó que ambas agrupaciones se conocieran y decidieran trabajar juntos en un video que están por estrenar. Reik es el grupo pop más escuchado en el mundo y Firme es la banda de regional mexicano que está arrasando y con esta colaboración es un hecho que los gruperos crecerán aún más, pues serán conocidos en otros países gracias a Reik, que también ganará adeptos entre el pueblo y en comunidades de mexicanos en Estados Unidos en donde eran desconocidos. Isael Gutiérrez, representante de Firme, también me contó que para el 2021 la gira por EU de Firme será en arenas y estadios en donde ya tienen una decena de fechas con boletos agotados y empezarán en California en el mes de marzo. Desde aquí le mandamos un saludo a Isael, quien está recuperándose de COVID 19; y aunque no le pegó duro, está bajo tratamiento médico

LOS “CHAPOBILLETES” LLEGAN A NUEVO LEÓN

Este fin de semana corrió como reguero de pólvora la noticia de que los cajeros en el estado de Sinaloa han estado entregando billetes de doscientos pesos marcados con un sello imborrable con la leyenda: “De su amigo JGL (Joaquín Guzmán Loera)”, así que este espectáculo se está esparciendo por diferentes estados, como Nuevo León, pues en un conocido centro comercial me tocó presenciar cómo una señora pagó con uno de esos “chapobilletes” y la cajera preguntó si podía aceptarlos y el gerente del lugar autorizó recibirlos, apegándose a los lineamientos del Banco de Mexico; y hay quien dice que los sacarán de circulación, pero no será así pues la máxima institución bancaria de nuestro país ha informado que como el sello carece de mensajes a la gente, como de campañas políticas, religiosas o comerciales, estarán en las calles porque aun cuando estén sellados, no afectan el valor de los billetes.

THE SOCIAL DILEMMA EVIDENCIA TÉCNICAS DE ADICCIÓN EN REDES SOCIALES

Está de terror este documental realizado por Netflix, en donde ex directivos de alto nivel que trabajaron para las principales empresas digitales relatan cómo es que se construyen técnicas para generar adicción en los usuarios, pues el propósito es otorgar a los cibernautas contenidos específicos según sus gustos y hasta estados de ánimo porque dirigen cada producto según tus intereses y claro que logran entrar en nuestros cerebros para manipularnos y así influir en nuestro comportamiento al momento de decidir qué ver, qué mover, qué comprar, qué no comprar, qué sí y qué no viralizar. Realmente vale la pena ver este documental para adentrarnos en estas tecnologías sugerentes para cazar al usuario y robar su atención y hasta generar adicción a sus diferentes productos; y lo más relevante de The Social Dilemma es que sobre todo a los padres de familia los despierta para que tomen el control de los contenidos que sus hijos ven y guiarlos para que no caigan en sus redes y sean ellos los que aprendan a regular el consumo; de lo contrario, muchos jóvenes caerán enfermos por las consecuencias de lo que ya muchos llaman drogas cibernéticas. De terror.

UNIVISIÓN LEVANTA CASTIGO A REPORTERO CACHETAEADO POR EDUARDO YÁÑEZ

Este domingo pasado se estrenó la nueva temporada del programa de TV Sal y Pimienta, de la cadena Univisión, en donde uno de los colaboradores es Paco Fuentes, mi colega nacido en Monterrey, que fue golpeado salvajemente por el actor Eduardo Yáñez en una alfombra roja y que justo en octubre, pero del 2017, dejó paulatinamente de ser incluido en proyectos de la cadena, que evidentemente fue relegando al reportero, quien no la había pasado de lo mejor pues sus planes personales fueron afectados. Antes del incidente todo iba viento en popa para Paco: hizo planes de boda y luego no pudo posponerla y así, casi sin trabajo, contrajo nupcias con la hermana de la esposa del Pato Zambrano, Mariel de León, en marzo del 2019 en Acapulco, Guerrero. Y es hasta el día de ayer que para bien de su carrera profesional, Univisión lo incluye como conductor desde la ciudad de San Antonio, Texas, junto a Lourdes Stephen. En hora buena para el disciplinado Paco.

